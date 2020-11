Studie zu neuem Grünzug durch Spandau abgeschlossen

Berlin. Einen „Grüner Ring“ mitten durch die Ortsteile Staaken und Wilhelmstadt schaffen, das ist das große Ziel des Bezirks Spandau. Führen soll er vom Hahneberg mit der Naturschutzstation über den Amalienhofgraben und den Bullengrabengrünzug weiter zum geplanten Jonny-K.-Aktivpark, den Egelpfuhlwiesen und dem Langen Becken. Das letzte Verbindungsstück aber, zwischen Hahneberg und Langem Becken, fehlt noch. Dort liegt der nördliche Rieselfeldabfanggraben, der bislang von Spaziergängern nicht genutzt werden kann. Das soll sich aus Sicht des Bezirks möglichst ändern – eine Machbarkeitsstudie hat nun untersucht, inwieweit dort ein öffentlicher Grünzug entstehen kann.

Die grundlegende Idee dafür stammt bereits aus den 1960er Jahren. Seit 2017 sind die Flächen im Besitz des Landes Berlin, sodass eine erste Voraussetzung für die Umsetzung geschaffen wurde. Zudem stehen dem Bezirk nun auch Mittel zur Verfügung: Der Rieselfeldgraben liegt größtenteils im Fördergebiet Brunsbütteler Damm / Heerstraße, das zum Programm „Nachhaltige Erneuerung“ gehört. Über Fördermittel wurde die vom Umwelt- und Naturschutzamt beauftragte Machbarkeitsstudie finanziert, weitere sollen für folgende Arbeiten beantragt werden.

Erschließung am Rieselfeldgraben soll so schonend wie möglich erfolgen

Untersucht wurde ein Gebiet mit rund zwei Kilometern Länge, das durch einen „grabenbegleitenden Grünzug erlebbar“ gemacht werden soll, sagte Wolfram Siewert von der „Planungsgruppe Cassens + Siewert“, die die Studie miterarbeitet hat. Als Vorzugsvariante hat man sich für eine „minimale Erschließung“ entschieden, die so schonend wie möglich für Landschaft und Natur erfolgen soll, heißt es. Der vorgesehene drei Meter breite, barrierefreie Weg, der primär für Fußgänger gedacht ist, soll deshalb eine wassergebundene Wegedecke bekommen, ohne Beleuchtung bleiben und teilweise verschwenkt werden.

Das mache es möglich, dass nach derzeitigem Stand kein einziger Baum gefällt werden müsse, erklärte Siewert. Insgesamt 1500 Bäume wurden bei der Untersuchung erfasst. Generell wurde dem Gebiet ein „mittleres bis hohes Artenspektrum“ bescheinigt. Ziel ist es mit Blick darauf auch, nicht nur einen Fußweg zu bauen, sondern zudem für eine ökologische Aufwertung zu sorgen. Die Machbarkeitsstudie sieht dafür beiderseits des Grabenverlaufs neue Stauden- und Geholzsäume vor, wodurch auch Rückzugsräume für Tiere geschaffen werden sollen.

Anregungen von Bürgern seien in die Planungen eingeflossen

Das Vorhaben stieß allerdings, gerade zu Beginn, auch auf Kritik, wie sich bei Bürgerbeteiligungen zeigte. Vor allem Anwohner aus der Umgebung äußerten Sorgen. Dabei habe es etwa Befürchtungen hinsichtlich der Sicherheit gegeben und Bedenken, dass Grünbereiche leiden, sagte Siewert. Daneben sei befürchtet worden, dass es eine neue Radschnellstrecke sowie eine „Übererschließung“ in dem Gebiet gibt, weil in der Nähe bereits weitere Wege, wie der Mauerweg, vorhanden seien.

„Es war zentral, die privaten und öffentlichen Interessen abzuwägen“, so Siewert. Die Anregungen der Bürger seien in die Planung eingeflossen und in der Vorzugsvariante berücksichtigt worden. Nach Einschätzung des Büros hat es deshalb einen Wandel gegeben: Nachdem das Prozess zunächst unter Anwohnern weitgehend abgelehnt worden sei, habe es später „konstruktive Kritik und Zustimmung“ gegeben, heißt es.

Insgesamt werden die Kosten für das Projekt grob auf 1,3 Millionen Euro geschätzt. Die weitere Planung und der anschließende Bau fallen nun in den Zuständigkeit des Straßen- und Grünflächenamts. „Ich glaube, dass hier etwas Gutes auf den Weg gebracht wurde“, sagte der zuständige Bezirksstadtrat Frank Bewig (CDU), der vor allem die frühzeitige Bürgerbeteiligung hervorhob. „Das gibt uns auch eine bessere Grundlage, um die Planung auch einmal umzusetzen.“ Laut Siewert könnten im kommenden Jahr weitere Planungsleistungen vergeben werden. Ein Baubeginn wäre dann ab dem Jahr 2022, spätestens 2023 möglich.

