Spandauer Eltern wollen Luftfilter für Gymnasium kaufen

Michael Mannteuffel, stellv. Sprecher der Gesamtelternvertretung, und Daniel Kape, Sprecher der GEV (rote Jacke), setzen sich Luftfilter am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Spandau ein.

Förderverein am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium setzt sich für Luftreiniger ein. Der Bezirk Spandau sieht eigene Käufe aber kritisch.

Agieren, statt reagieren – so erklärt Michael Mannteuffel, Vorstand der Gesamtelternvertretung am Spandauer Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (GEV), die Motivation des Fördervereins der Schule. Der setzt sich dafür ein, dass das Gymnasium Luftfilter bekommt und würde mehrere selbst finanzieren. Aktuell befindet sich ein Gerät einer Spandauer Firma mit Hepa-13-Filter an dem Gymnasium zum Test. Ziel ist es laut Mannteuffel, mindestens fünf Luftreiniger zu kaufen, wofür auch Mittel des Gymnasiums verwendet werden sollen.