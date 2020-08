Geköpfte Skulptur soll nicht auf die Zitadelle Spandau

Im Juni wurde der Statue in Zehlendorf der Kopf abgeschlagen. Inzwischen wurde sie von ihrem ehemaligen Platz entfernt.

Berlin. Die Skulptur „Hockende Negerin“, die sich zuletzt an der Zehlendorfer Leuchtenburgstraße befand und der im Juni der Kopf abgeschlagen wurde, soll nicht auf der Zitadelle Spandau gezeigt werden. Zunächst war dies der Plan, nachdem die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Steglitz-Zehlendorf auf Antrag der Grünen bereits im Januar beschlossen hatte, die Figur aus dem Straßenland zu entfernen und anschließend in einem Museum zu zeigen.