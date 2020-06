Uber startet Pilotprojekt in Falkensee

Uber will in Falkensee eine Alternative für Zubringer-Fahrten zu den Bahnhöfen und nach Spandau schaffen und so Mobilität verbessern.

Falkensee. Der Fahrdienstvermittler Uber hat sich das Ziel gesetzt, die Mobilität im Berliner Umland zu verbessern. Dafür ist nun ein Pilotprojekt in Falkensee (Havelland) gestartet. Kern des Projekts sind Zubringer-Fahrten, die zu einem Festpreis angeboten werden. So können Fahrten zwischen Bahnhof Spandau und Falkensee in der Zeit von 22 und 6 Uhr für 15 Euro gebucht werden. Innerhalb Falkensees werden Fahrten zwischen den Bahnhöfen Seegefeld, Falkensee und Finkenkrug und einer beliebigen Adresse in der Stadt angeboten. Während der ersten drei Monaten liegt der Festpreis hierfür bei fünf Euro, danach sollen es acht Euro sein.