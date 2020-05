In Spandau sind zwei Lehrkräfte an zwei verschiedenen Grundschulen mit dem Coronavirus infiziert – die Grundschule am Weinmeisterhorn wurde daraufhin für die nächsten Tage geschlossen, die Grundschule am Birkenhain bleibt dagegen offen, weil die Zahl der Kontaktpersonen dort sehr übersichtlich ist.

Bei der Grundschule am Weinmeisterhorn werden nun alle Lehrkräfte auf Corona getestet. „Die Schule soll ja so schnell wie möglich wieder öffnen“, sagte der Vorsitzende des Bezirkselternausschusses Spandau, Thorsten Hartje. Dafür braucht man aber die Sicherheit, dass es keine weiteren Infektionen gibt.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

„Lieber einen Test mehr machen“

Hartje hatte in einem Post auf Facebook die Corona-Fälle öffentlich gemacht, auch damit die Eltern sich gut informiert fühlen. Transparenz sei bei einer Pandemie wichtig, werde im Bezirk Spandau auch gut umgesetzt. Gesundheits- und Schulamt des Bezirkes seien sehr offen in der Informationspolitik. Wichtig auch: Familien von Schülern, die an den betroffenen Schulen sind, können sich testen lassen, wenn sie sich unsicher sind oder glauben, Symptome entwickelt zu haben. „Das ist wichtig, um die Angst zu nehmen“, sagte Hartje. „Lieber einen Test mehr machen als zu wenig.“

Lesen Sie auch: Coronafälle in den Schulen gehören jetzt zum Alltag

Grundsätzlich hätten die Eltern in den Posts auf Facebook viel Verständnis für die Situation gezeigt und überwiegend den Lehrkräften „gute Besserung“ gewünscht. Bei der Grundschule am Birkenhain werden die unmittelbaren Kontaktpersonen der Lehrkraft getestet.

Spandaus Bürgermeister warnt vor überforderten Schulen

Aus Sicht des Spandauer Bezirksbürgermeisters und Schulstadtrates Helmut Kleebank (SPD) hat das Gesundheitsamt auf die beiden Corona-Infektionsfälle von Spandauer Lehrern angemessen geregelt. „Das ist beherrschbar“, sagte Kleebank der Morgenpost. Gleichwohl wirft der Fall für den früheren Schulleiter ein paar grundsätzliche Fragen auf für die weitere Arbeit der Schulen. Kleebank denkt schon an den kommenden Herbst, wenn womöglich viele Schüler und auch Lehrkräfte husten oder andere Erkältungssymptome zeigen, wie sie zu dieser Jahreszeit normal sei.

„Es fehlen klare Abläufe und Verfahrensregeln“, warnte der Bürgermeister. „Was mache ich, wenn ein Schüler hustet“, fragt der einstige Mathematiklehrer. „Schicke ich den nach Hause? Informiere ich die Eltern? Isoliere ich den in der Schule? Lasse ich ihn auf Corona testen und setze die ganze Klasse bis zu einem Ergebnis in Quarantäne?“ Er befürchte, spätestens im Herbst mit Beginn der regulären Erkältungssaison und einem weiterhin fehlenden Impfstoff gegen Covid-19 würden „uns die Zahlen davonlaufen“.

Allein in Spandau gebe es 45 Schulen, das mache die Dimension des Problems deutlich. Insofern seien die beiden Infektionsfälle und die Schließung der einen Grundschule zwar „bedauerlich“, so Kleebank: „Aber es ist nur ein kleines Abbild dessen, was uns im Herbst erwartet.“

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: