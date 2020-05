Spurwechselanlage an der Heerstraße bis Sommer außer Betrieb

Berlin. Die Hoffnung währte nur kurz: In der vergangenen Woche meldete die Verkehrszentrale Berlin, dass am 8. Mai die Reparatur der Spurwechselanlage an der Heerstraße abgeschlossen werden sollte. Danach solle ein störungsfreier Betrieb wieder möglich sein, sodass im Berufsverkehr wieder drei Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Doch auch in dieser Woche blieb das Bild der vergangenen beiden Monate. Pro Richtung gibt es zwischen Pichelsdorfer Straße und dem Kreisverkehr Theodor-Heuss-Platz nur zwei Fahrstreifen, der mittlere ist für den Verkehr gesperrt.

Die Senatsverkehrsverwaltung teilte nun auf Nachfrage mit, dass vergangene Woche tatsächlich Reparaturarbeiten an der Anlage beendet wurden. Doch bis die Spurwechselanlage wieder in Betrieb geht, wird es noch bis zum Sommer dauern. Autofahrer müssen damit in nächster Zeit weiter mit Staus auf der Heerstraße rechnen, bereits in den vergangenen Tagen kam es mehrfach zu Verzögerungen. Und umso mehr die Stadt nach den strengen Beschränkungen wieder hochfährt, umso größer könnten die Probleme werden. Kabelklemmen an der Spurwechselanlage erneuert Die Anlage, die eigentlich dafür sorgen soll, dass es im fünfspurigen Teil der Heerstraße morgens drei Spuren stadteinwärts und abends stadtauswärts gibt, bereitet seit längerem regelmäßig Probleme. Grund sind laut Senatsverkehrsverwaltung die alten Kabel, die noch aus den 1970er-Jahren stammen. Seit März ist die Spurwechselanlage durchgehend außer Betrieb. Es gab erneut technische Probleme, doch es dauerte, bis der Ursprung gefunden wurde. „Die systematische Fehlersuche in der Spurwechselanlage auf der Heerstraße hat ergeben, dass die Datenübertragung aufgrund mangelhafter Kabelverbindungen nicht funktionierte“, erklärt Jan Thomsen, Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung. Zuletzt seien deshalb Kabelklemmen in den 28 Stationen der Anlage entlang der Heerstraße erneuert worden, das geschah bis Ende vergangener Woche. Doch das reicht noch nicht. Neues Glasfaser-Kabel soll im Sommer eingebaut werden „Um auch eine sichere Datenübertragung vom und zum Verkehrsrechner zu gewährleisten, wird noch ein altes Kupferkabel von der Anlage bis zum Rechner über eine Länge von rund fünf Kilometern gegen ein Glasfaserkabel ausgetauscht“, sagt Thomsen. Der Verkehrsrechner befindet sich im Spandauer Zentrum, von dort gibt es eine Kabelverbindung zur Heerstraße. Ein Teil davon wurde im vergangenen Jahr bereits erneuert. Nun will die Verwaltung sich den verblieben, alten Teil vornehmen. „Wir gehen davon aus, dass der Einbau des Glasfaser-Kabels die aktuellen Probleme mit dem Verlust von Daten lösen kann. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Sommer 2020“, so der Sprecher weiter. Bis die Umsetzung erfolgt ist, bleibt es bei den zwei Spuren pro Fahrtrichtung. Busspur auf der Heerstraße kommt erstmal doch nicht Allerdings wird auch deutlich: Ob die Anlage überhaupt langfristig noch im Einsatz sein wird, ist nicht sicher. „Die Entscheidung, diese Anlage weiter funktionstüchtig zu halten, ist vor rund zehn Jahren auch aus Kostengründen getroffen worden“, sagt Thomsen. Inwieweit die Entscheidung „bei anhaltenden Problemen und den veränderten Plänen für die Heerstraße auch im Querschnitt zu revidieren ist, werden wir prüfen.“ Denn die Verkehrssituation auf der Straße soll sich in den kommenden Jahren grundlegend ändern. Geplant ist unter anderem ein Radschnellweg zwischen Spandau und Charlottenburg-Wilmersdorf, der voraussichtlich über die Heerstraße führen wird. Zudem sollen auf der Straße Oberleitungsbusse getestet werden. Und eigentlich hatten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auch eine Busspur auf einem Abschnitt der Heerstraße gefordert. Diese wird nun aber wohl erstmal nicht kommen: „Die BVG hat für die Heerstraße keinen Busspur-Antrag gestellt, da die Verkehrslenkungsbehörde nach Abstimmung mit dem Autobahnbundesamt eine Umsetzung für kaum möglich hält“, heißt es aus der dortigen Pressestelle. Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.