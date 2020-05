Nach „The Voice of Germany“: Spandauer veröffentlicht Album

Berlin. Musik war im Leben von Fabrice Richter-Reichhelm einfach schon immer da. Sein Vater ist Musiker und Produzent, zum Spandauer Elternhaus von Richter-Reichhelm gehörte deshalb ein Studio im Dachgeschoss dazu. Als Kind hatte er Geigenunterricht, mit zwölf Jahren hat er angefangen, sich das Klavier- und Gitarrespielen selbst beizubringen. Schnell kamen eine eigene Band und auch eigene Lieder dazu. „Ich fand es irgendwie nicht so cool, Songs von anderen nachzuspielen“, sagt er. Das Schreiben von Songs, das Klavier- und Gitarrespielen begleiten ihn bis heute, selbst die Geige hat er kürzlich mal wieder in die Hand genommen – für ein Lied auf seinem ersten Solo-Album „Pionier“, das im Juni erscheint.

Fabrice Richter-Reichhelm ist im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld aufgewachsen, im dortigen „Klubhaus“ hat er mit seiner ersten Band geprobt. Bis heute ist die Einrichtung mit ihren Proberäumen bei jungen Musikern beliebt, und schon vor dem 27-Jährigen soll dort Bela B mit den „Ärzten“ seine Anfänge genommen haben, erzählt Richter-Reichhelm.

Er habe sich schnell mit anderen Musikern vernetzt, sagt er, in verschiedenen Bands gespielt. Nachdem er zunächst nur Gitarrist und Songschreiber war, kam mit der Zeit auch der Gesang dazu. „Schon damals ist in mir der Gedanke gereift: Das erfüllt mich, das möchte ich beruflich machen. Dieser Traum war schnell da“, sagt er, obwohl sein Vater ihn zwar unterstützt, aber nie in die Richtung gedrängt habe.

Mit „The Emma Project“ spielte Spandauer in der Columbiahalle

2011, als Richter-Reichhelm in den Abitur-Vorbereitungen steckte, gründete er „The Emma Project“ – eine Indie-Band, die später größere Erfolge feierte. Die Anfänge aber nahm die Gruppe im Kinderzimmer von Richter-Reichhelm: Dort, erzählt er, hätten sie altes Equipment seines Vaters aufgebaut, um die ersten Demos aufzunehmen. Im Jahr 2013 erschien dann eine erste EP, 2016 folgte ein Album. Ihr Release-Konzert spielten die Musiker damals in der Columbiahalle. „Das war ein Highlight, vor 3000 Menschen zu spielen“, sagt der Berliner.

Ihr Song „Airy“ wurde wenig später Teil vom Soundtrack des Films „Fucking Berlin“, basierend auf dem gleichnamigen Bestseller. Das Lied war dem Produzenten aufgefallen, erzählt Richter-Reichhelm. „Er fand die Nummer super, hat uns aber gefragt, ob wir nicht eine deutsche Version machen können.“ Bis dahin hatte „The Emma Project“ nur englische Songs veröffentlicht. Zunächst war die Band deshalb skeptisch, dann stimmte sie doch zu. Die deutsche Version taucht im Film in einer Szene auf, in der das Lied zunächst vom Hauptdarsteller selbst gesungen wird, bevor es in die Aufnahme der Band übergeht.

Auf den Erfolg folgte aber bald das Ende der Gruppe. Während Richter-Reichhelm klar war, dass die Musik für ihn nicht nur Hobby, sondern Beruf ist, habe der Rest der Band das anders gesehen. „Es ist nicht für jeden etwas, von der Musik zu leben und auf Sicherheit zu verzichten“, sagt er. „Unsere Wege haben sich auseinanderbewegt, aber das war in Ordnung.“

Bei „The Voice“ kam Fabrice Richter-Reichhelm in die Sing-Offs

Für Richter-Reichhelm begann danach eine Zeit, in der er musikalisch viel ausprobierte. Nach der positiven Filmerfahrung wandte er sich vom Englischen ab, textete stattdessen nur noch auf Deutsch. „Das war die beste Entscheidung“, sagt er heute. Die Zeit des Ausprobierens führte den Musiker schließlich ins Fernsehen. Schon eine Weile vorher, erzählt er, hätte ihn ein Scout der Castingshow „The Voice of Germany“ gefragt, ob er sich nicht bewerben wolle. Damals habe es nicht gepasst. Das sah inzwischen anders aus. „Ich hatte kein Label, kein Booking, kein Management, das war die perfekte Möglichkeit.“

In der Show schaffte es Richter-Reichhelm 2018 bis in die sogenannten Sing-Offs, das Viertelfinale. Enttäuscht über sein Ausscheiden sei er nicht gewesen. „Ich hatte vorher keine großen Erwartungen, bin weit gekommen und habe einen Einblick in den Medienrummel bekommen“, sagt der 27-Jährige. Von seinen Coaches, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier, habe er vor allem durch deren Art viel gelernt. Weil diese trotz ihres jahrzehntelangen Erfolgs bodenständig geblieben seien. Zudem sei in der Zeit der Kontakt zu seinem heutigen Management entstanden.

Im Sommer 2018 begann er intensiver, sich mit seinem Solo-Album zu beschäftigen, das nun erscheint. Er habe sich bewusst Zeit gelassen, das Album sollte „kein Schnellschuss“ werden. Die Songs darauf seien alle autobiografisch, beruhen auf tatsächlichen Erlebnissen und sind über insgesamt vier Jahre verteilt entstanden. „Das Album ist so auch ein Zeitdokument“, sagt Richter-Reichhelm.

Solo-Album wurde im Falkenhagener Feld produziert

Und es hat ihn zurückgeführt zu den Anfängen seiner Musikkarriere: Aufgenommen hat er zwar große Teile des Albums in seinem Studio in Oberschöneweide, produziert aber hat er es zusammen mit seinem Vater in Spandau. „Das war ein Herzensprojekt“, sagt Richter-Reichhelm, der selbst auch als Songschreiber und Produzent für andere Musiker arbeitet. Finanziert wurde das Album über ein Crowdfunding-Projekt – mehr als 5000 Euro hatte der Berliner dort gesammelt.

Die ersten beiden Singles sind inzwischen erschienen, auch schon deutschlandweit auf Radiosendern gelaufen. „Das ist ein krasses Gefühl, damit habe ich nicht gerechnet, erst recht nicht in dieser Zeit“, sagt er. Die Corona-Pandemie beeinflusst auch ihn – seine Albumveröffentlichung wurde um rund anderthalb Monate verschoben, Konzerte wurden abgesagt, zum Release wird es stattdessen nun einen Livestream geben.

Ihm fehlen die Konzerte, sagt er, aber er bekomme viele Nachrichten zu seinen Songs. Vor allem, weil ein Lied zurzeit so passend erscheine. „Jede Zeit schreibt ihre Geschichten“, singt er da. An einmaligen Geschichten mangelt es zurzeit wahrlich nicht, vielleicht inspirieren sie Richter-Reichhelm auch zu seinen nächsten Liedern. „Ich kann nicht nicht-schreiben“, sagt er. Neue Songs, auch mit anderen Musikern, seien deshalb bereits im Entstehen.

