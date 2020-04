Vorbereitungen für neues Fördergebiet in Spandau laufen

Bereiche der Siemensstadt in Spandau sollen in das Förderprogramm „Stadtumbau“ aufgenommen werden.

Berlin. In Spandau laufen die Vorbereitungen, um ein neues Gebiet in das Förderprogramm „Stadtumbau“ aufzunehmen. Geplant ist es in den Ortsteilen Haselhorst und Siemensstadt, dort soll es große Teile der älteren Wohngebiete enthalten. Nicht berücksichtigt wurden Bereiche mit größerem Eigenheimbestand, Industrie- und Gewerbegebiete sowie neuere Siedlungsstrukturen, heißt es vom Bezirk. Das Stadtumbau-Programm wird von Bund und Ländern gefördert und hat das Ziel, die soziale Infrastruktur in den Gebieten zu verbessern. Zudem sollen Grünflächen und der öffentliche Raum aufgewertet werden. In Spandau gibt es bereits zwei Fördergebiete, eines im Falkenhagener Feld und eines im Bereich Brunsbütteler Damm/ Heerstraße.