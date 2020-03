Boomender Nordwesten: Wie der Verkehr geführt werden soll

Berlin. Waterkant, das Neue Gartenfeld, Siemensstadt 2.0 – die Entwicklung der Spandauer Ortsteile Haselhorst und Siemensstadt ist in den kommenden Jahren geprägt von neuen Wohnquartieren, die Tausende Einwohner in das Gebiet bringen werden. Hinzukommen weitere, kleinere Projekte, bei denen aber immer noch einige Hundert Wohnungen entstehen. Und auch angrenzend an die beiden Ortsteile gibt es viel Bewegung – in Hakenfelde, vor allem aber in Tegel, wo der Forschungspark „Urban Tech Republic“ und das „Schumacher Quartier“ mit über 5000 Wohnungen geplant werden. Allerdings: Ein Verkehrskonzept für den gesamten Berliner Nordwesten fehle bislang, sagte Jens-Holger Kirchner, Sonderbeauftragter der Senatskanzlei für Großprojekte, kürzlich bei der „Planungswerkstatt Neue Siemensstadt“, einer Initiative von Anwohnern, Mitarbeitern von Einrichtungen und Planern aus der Siemensstadt. Solch ein Konzept sei aber zwingend notwendig.

„Wir sehen die Entwicklungsachse. Es wird mit separaten Verkehrskonzepten nicht funktionieren“, sagte Kirchner. Benötigt werde nicht nur eine Vision, sondern ein tatsächlicher Plan, bei dem man die gesamte Region von Tegel über Spandau bis in Richtung Hennigsdorf betrachten solle. Ungefähr ein Jahr würde benötigt, um ein solches Konzept zu erstellen, so seine Schätzung. Dabei solle man sich in dem Gebiet nicht nur auf einzelne Verkehrsmittel festlegen, sondern alle mitdenken. „Das Entweder-oder führt zu nichts“, so Kirchner.

Untersuchung der Siemensbahn-Strecke läuft

Im Fokus für die Siemensstadt 2.0 steht aktuell vor allem die Reaktivierung der Siemensbahn. Schon Anfang des Jahres hat der Freischnitt der Trasse begonnen, um diese anschließend vermessen zu können. Eine Untersuchung der Strecke werde im Laufe des Jahres fertig, sagte Kirchner, Zwischenergebnisse könnte es bereits vor dem Sommer geben. Die Prognose ist positiv. „Es sieht nicht so schlecht aus, was den Zustand der Trasse und der Hochbahnviadukte betrifft“, sagte Kirchner.

Geprüft wird dabei wie bekannt auch die vom Bezirk geforderte Verlängerung der Siemensbahn bis nach Hakenfelde. Die Machbarkeitsstudie wurde Ende vergangenen Jahres ausgeschrieben, Ergebnisse werden bis zum Ende dieses Jahres erwartet. Mitgedacht werden soll die mögliche Verlängerung aber bereits bei weiteren Bauprojekten.

So laufen in Hakenfelde aktuell die Planungen für das Carossa Quartier mit 1200 Wohnungen. Im Bebauungsplanentwurf, so heißt es in einer Stellungnahme der Senatsverkehrsverwaltung im Rahmen der Behördenbeteiligung, sei die Freihaltung der unterirdischen S-Bahntrasse für die verlängerte Siemensbahn sowie des anschließenden unterirdischen Endbahnhofs der S-Bahn berücksichtigt. Innerhalb der frei zuhaltenden Fläche seien unter einer Tiefe von sechs Metern bauliche Anlagen mit Ausnahme der S-Bahn unzulässig. Auch bei dem Projekt auf der Insel Gartenfeld werden Vorkehrungen für eine mögliche Verlängerung getroffen.

Tramführung soll bis Mitte 2020 festgelegt werden

Kirchner geht die Siemensbahn aber nicht weit genug. In dem Gebiet zwischen Hakenfelde und Tegel, sagt er, entstehe eine neue Stadt. Neben der Reaktivierung der S-Bahn hält er es für notwendig, die U-Bahn-Linie 6 nach Tegel zu verlängern. Diese Erweiterung haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) untersucht, Ergebnisse sollen demnächst präsentiert werden. Auch die Linie U5 sollte aus seiner Sicht nach Tegel ausgebaut werden und die Linie U2 von Ruhleben zum Rathaus Spandau, was bisher bei der Senatsverkehrsverwaltung aber noch keine Rolle spielt. Und nicht zuletzt brauche man auch die Straßenbahn, um ein Verkehrsnetz mit Umstiegsmöglichkeiten zu entwickeln. „Man muss groß denken und planen, wohl wissend, dass nicht sofort die S- oder U-Bahn fährt“, sagte Kirchner.

Die Senatsverkehrsverwaltung setzt für die Spandauer Ortsteile vor allem auf den Aufbau von Straßenbahnlinien. Im Berliner Nahverkehrsverkehrsplan ist die Strecke von der Paulsternstraße über Gartenfeld bis zum Rathaus Spandau als vordringlich eingestuft, eine Inbetriebnahme wird demnach für das Jahr 2029 geplant. Bis Mitte 2020 will die Senatsverkehrsverwaltung die Tramführung festlegen, wie ein Sprecher der Verwaltung kürzlich sagte. Vorerst soll im Gebiet auf Busse gesetzt werden.

BVG und Verkehrsverwaltung entwickeln Buskonzept

Für den Raum Wasserstadt Oberhavel und Gartenfeld haben die Senatsverkehrsverwaltung und die BVG in Abstimmung mit dem Bezirk deshalb ein „umfangreiches Buskonzept“ entwickelt. Eine finalisierte Fassung stehe aber noch aus, so der Sprecher. Klar ist, dass es um eine Taktverdichtung gehen wird, aber auch um einen Ausbau von Busspuren. So heißt es im Zusammenhang mit dem Carossa Quartier, der Busverkehr soll von derzeit 18 Fahrten pro Stunde und Richtung bis 2025 auf 30 Fahrten verstärkt werden. Zudem müsse die Bus-lnfrastruktur zwingend angepasst werden, mit Auswirkungen auf den Autoverkehr.

Dass Busspuren kommen, hält auch Spandaus Baustadtrat Frank Bewig (CDU) für notwendig. „Ein beschleunigter ÖPNV kann nur über Busse auf eigenen Trassen erfolgen“, sagte er, das sei die einzige kurzfristige Chance. Der Stadtrat kritisiert seit längerem, dass die Verkehrsplanung für die Neubaugebiete auf Landesebene zu langsam und unentschlossen sei. „Aber wir kommen in Fahrt, was die Übergangslösung angeht“, sagte Bewig. Mehr als eine Übergangslösung könnten die Busse jedoch nicht sein. „Langfristig muss es andere Verkehrsträger geben“

