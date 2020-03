Bahnhof Spandau: Polizei behält Präsenz auf hohem Niveau

Berlin. Das Areal rund um den Bahnhof Spandau ist kein besonders beliebtes. Die Gründe sind etwa die mangelnde Aufenthaltsqualität, der viele Verkehr, aber auch das Sicherheitsgefühl einiger Menschen. Im vergangenen Jahr hatte deshalb eine junge Spandauerin bei der Generationen-Bezirksverordnetenversammlung einen Antrag eingebracht und gefordert, das Sicherheitsempfinden vor allem in den Abendstunden durch eine höhere Polizeipräsenz zu stärken.

Ende 2019 beschlossen die Spandauer Bezirksverordneten den Antrag schließlich in leicht geänderter Form. Das Bezirksamt wandte sich daraufhin an die zuständige Polizeidirektion 2, mit der Bitte im Sinne des Beschlusses tätig zu werden. Nun liegt eine Rückmeldung der Polizei vor. Darin heißt es, rund um den Bahnhof Spandau würden auf „unverändert hohem Niveau, insbesondere in den Abendstunden, gezielt Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung als auch zur Stärkung des Sicherheitsgefühls getroffen“.

Polizei ist rund um den Bahnhof Spandau bereits sehr aktiv

Die Polizei verweist dabei auf unterschiedliche Aktivitäten. Neben gewöhnlichen Streifentätigkeiten gebe es auch gemeinsame Präventionsaktionen mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) mit dem Schwerpunkt auf Taschendiebstähle, eine generelle Präsenz beim öffentlichen Nahverkehr und geplante Einsätze mit der Bereitschaftspolizei.

Sowohl am Rathaus als auch auf der anderen Seite des Bahnhofs, an der Klosterstraße Ecke Ruhlebener Straße, ist zudem regelmäßig die Mobile Wache der Polizeidirektion 2 anwesend. Dies sei zum Teil auch am Abend der Fall, teilt die Polizei mit. Und nicht zuletzt, heißt es, sei im Bahnhof auch die Bundespolizei ansässig und „mit flankierenden Maßnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich aktiv“.

Keine Intensivierung der Polizeipräsenz geplant

Mit Blick auf das hohe Niveau der laufenden und geplanten Maßnahmen sei eine weitere Intensivierung der Polizeipräsenz nicht beabsichtigt, lautet die Schlussfolgerung. Auch wenn der Wunsch, das Sicherheitsgefühl im Bereich des Verkehrsknotenpunktes zu verstärken, „verständlich und nachvollziehbar“ sei.

Der Antrag der Schülerin ist nicht der erste, der sich mit der Situation am Bahnhof Spandau beschäftigt. Bereits Anfang des Jahres 2017 hatte die FDP-Fraktion einen Antrag eingereicht, wonach das Bezirksamt prüfen solle, wie die öffentliche Situation in dem Bereich erhöht werden könnte.

Zahl der Straftaten im Bereich Spandau Mitte ist gesunken

Damals hatte Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) in einer Stellungnahme zu dem Antrag mitgeteilt, dass die polizeiliche Lagebeurteilung der Sicherheit rund um den Bahnhof wesentlicher Bestandteil der Quartalsgespräche von Bezirk und Polizei sei und auch bleiben solle.

Laut dem Kriminalitätsatlas der Berliner Polizei sind der Bereich Spandau Mitte, in dem der Bahnhof liegt, und die Wilhelmstadt die beiden Regionen mit den höchsten Straftatenzahlen im Bezirk. 2018 – aus dem Jahr stammen die aktuellsten vorliegenden Zahlen – gab es in Spandau Mitte insgesamt 5830 Fälle. Die Häufigkeitszahl – so wird die Anzahl der Straftaten bezogen auf 100.000 Einwohner bezeichnet – lag bei knapp 15.700.

In den vergangenen Jahren ist diese Zahl allerdings kontinuierlich gesunken. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 gab es in der Bezirksregion noch gut 19.300 Straftaten pro 100.000 Einwohner.

