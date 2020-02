Ein Bauprojekt hat zu Verschiebungen an der Wasserstadtbrücke in Spandau geführt. Diese muss nun erst einmal wieder in Ordnung gebracht werden.

Berlin. Es soll einmal ein Blickfang werden, das Projekt „Deck One“ in Spandau. Dahinter steckt ein 15-stöckiges Wohn- und Geschäftshaus direkt an der Havel, mit Terrassen, die an ein Schiffsdeck erinnern sollen. Doch seit mittlerweile zwei Jahren ruhen die Bauarbeiten. Der Grund: Angrenzend an das Grundstück befindet sich die Wasserstadtbrücke. Und die hat sich durch das Bauvorhaben leicht abgesenkt.