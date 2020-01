Neuer Standard: Erste barrierefreie Bushaltestelle eröffnet

An der Obstallee in Spandau wurde die erste barrierefreie Haltestelle in Berlin eröffnet, die ein 22 Zentimeter hohes Bord hat und so einen Einstieg ohne Rampe ermöglicht.

Berlin. In Spandau ist am Mittwoch die erste barrierefreie Bushaltestelle Berlins nach neuem Standard eingeweiht worden. Diese hat ein 22 Zentimeter hohes Einstiegsbord, sodass es insbesondere für Rollstuhlfahrer möglich sein soll, ohne das Ausklappen der Rampe vom Bus einzusteigen. Der Höhenunterschied zum Fahrzeug wird so auf ein bis zwei Zentimeter verringert. „Das ist das, was man unter selbstbestimmter Mobilität versteht“, sagte Gerlinde Bendzuck, Vorsitzende der Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin, bei der Einweihung an der Obstallee im Kiez Heerstraße Nord.