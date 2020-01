Nach tödlichem Unfall: Neue Ampel bereitet noch Probleme

Fahrradunfall: An der Kreuzung Nauener Straße/Brunsbütteler Damm in Spandau starb 2018 ein acht Jahre altes Kind. Nach wie vor bereitet die Stelle Probleme.

An der Kreuzung Nauener Straße/ Brunsbütteler Damm in Spandau gibt es eine neue Ampelschaltung. Viele Autofahrer ignorieren sie jedoch.

Berlin. Eigentlich sollte die Kreuzung Nauener Straße und Brunsbütteler Damm in Spandau Ende des vergangenen Jahres für Radfahrer endlich sicherer werden. Rund anderthalb Jahre nachdem dort der acht Jahre alte Constantin von einem rechts abbiegenden Lkw überfahren worden war, ist dort eine neue Ampelschaltung in Betrieb gegangen. Nun gibt es getrennte Ampelphasen für Radfahrer und den abbiegenden Auto- und Lkw-Verkehr, so dass Rechtsabbieger auf der Nauener Straße nicht mehr zeitgleich mit geradeaus fahrenden Radfahrern auf die Kreuzung fahren. Trotzdem gibt es weiter Konflikte.