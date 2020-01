Droht Spandau das Verkehrschaos? Diskutieren Sie mit

Berlin. Die Berliner Morgenpost setzt auch 2020 ihre erfolgreiche Reihe „Morgenpost vor Ort“ fort. Das erste Leserforum im neuen Jahr ist Spandau gewidmet. Der Bezirk zählt ohnehin zu den vielfältigsten Berliner Gemeinwesen, derzeit erfährt er aber auch internationale Beachtung. Schließlich entsteht mit der „Siemensstadt 2.0“ ein neuer Stadtteil, in dem die Einheit von Arbeiten, Wohnen und Leben beispielhaft verwirklicht werden soll. Das Milliardenprojekt auf historischem Grund und Boden ist aber beileibe nicht das einzige städtebauliche Vorhaben, über das es sich zu reden lohnt.

Die Spandauer haben aber natürlich auch mit Problemen zu kämpfen. Da ist vor allem der Verkehr. Die einen stöhnen über den Dauerstau auf den Hauptstraßen, die anderen fordern Entlastung für die häufig überfüllten Regionalzüge, U- und S-Bahnen sowie einen zuverlässigeren Busverkehr. Ein weiteres „Reizthema“ sind die nach Ansicht vieler Betroffener unzureichenden Angebote für jüngere Menschen im Bezirk. Gründe genug also, sich mit Spandau in einem öffentlichen Forum zu beschäftigen. Die Berliner Morgenpost bietet ihren Lesern die Möglichkeit, sich am Montag, 27. Januar, aus erster Hand über die Entwicklung Spandaus zu informieren und mit unseren Experten zu diskutieren, wie die Zukunft gut gestaltet werden kann.

Pendler, Busse: Verkehr in Spandau hakt an mehreren Stellen

Das Forum „Spandau – Perspektiven und Probleme eines Bezirks“ beginnt um 19 Uhr in der Aula des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums an der Galenstraße und dauert etwa zwei Stunden. Auf dem Podium diskutieren: Kai Wegner, Spandauer Bundestagsabgeordneter und Landesvorsitzender der Berliner CDU; Raed Saleh, Fraktionschef der SPD im Abgeordnetenhaus und Spandauer Kreisvorsitzender seiner Partei; die in Spandau lebende Boxerin Nina Meinke sowie Jessica Hanack, Spandau-Reporterin der Berliner Morgenpost. Moderator des Abends ist Hajo Schumacher, Autor und Kolumnist unserer Zeitung. Nach der rund 60 Minuten langen Podiumsdiskussion können die Gäste im Publikum Fragen stellen und sich in die Debatte einschalten. Die Teilnahme ist kostenlos, die Gäste müssen sich aber zuvor in unserer Redaktion anmelden.

Beim Verkehr hakt es gleich an mehreren Stellen. Da sind die Pendler, die aus Falkensee und dem weiteren westlichen Umland, aus Potsdam und im Norden aus Hennigsdorf durch den Bezirk fahren. Aber auch über die Verkehrserschließung innerhalb Spandaus wird immer wieder diskutiert, weil weite Teile nur mit Bussen angebunden sind. Und auch die sind regelmäßig überfüllt. Angesichts der zahlreichen Wohnungsbauprojekte im Bezirk und wachsender Pendlerzahlen befürchten viele, dass das Verkehrschaos weiter zunehmen wird.

Verkehr in Spandau: Soll U2 bis Gartenfeld verlängert werden?

Ideen für Lösungen gibt es einige, die Spandauer Parteien bringen in fast jeder Bezirksverordnetenversammlung (BVV) neue Vorschläge ein, um die Verkehrssituation zu verbessern. Jüngster Antrag der Linksfraktion: Man solle prüfen, ob die U-Bahnlinie 2 mit einer Brücke über die Spree auf der Trasse der alten „Kohlebahn“ bis zum U-Bahnhof Paulsternstraße und dann bis zum Bahnhof Gartenfeld weitergeführt werden kann.

Am konkretesten sind zurzeit die Planungen für die Reaktivierung der Siemensbahn, die befördert durch den Siemens-Innovationscampus vorangetrieben wird. Der Zeitplan sieht vor, dass Anfang dieses Jahres mit dem Freischnitt der noch bewachsenen Trasse begonnen werden soll, um die Streckenführung genauer nachvollziehen zu können. Zudem soll eine Untersuchung zeigen, inwieweit das historische Viadukt erhalten werden kann. Darüber hinaus wird eine Verlängerung bis nach Hakenfelde mit einer Machbarkeitsstudie geprüft. Ergebnisse dazu werden in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Als Ziel, bis wann die Siemensbahn zumindest bis zum Bahnhof Gartenfeld wieder fahren soll, gibt die Deutsche Bahn den Zeitraum zwischen 2025 und 2029 an.

Spandau: Kommt die Verlängerung der U7 bis Heerstraße Nord?

Eine weitere Machbarkeitsstudie plant die Senatsverkehrsverwaltung zur Verlängerung der U-Bahn-Linie 7 in Richtung Großsiedlung Heerstraße Nord; alternativ könnte bis dorthin auch eine neue Tramlinie aufgebaut werden, um die Busse zu entlasten. Unter Spandauern sind die Meinungen zu den beiden Optionen geteilt. CDU und SPD hatten dagegen beide sogar noch einen zweiten U-Bahn-Ausbau gefordert, in Richtung Falkenhagener Feld.

Dieser scheint allerdings schlechte Chancen zu haben: Die Senatsverkehrsverwaltung sieht dazu nicht einmal eine Untersuchung vor. Perspektivisch ist zwischen dem Rathaus und dem Falkenhagener Feld eine neue Straßenbahn-Linie geplant, allerdings ist die Inbetriebnahme laut Berliner Nahverkehrsplan erst für 2035 vorgesehen. Noch schlechter steht es um den Spandauer Süden. Gatow und Kladow werden im Hinblick auf einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gar nicht im Nahverkehrsplan erwähnt – zum Frust vieler Anwohner. Es gibt also viel zu besprechen. Kommen Sie zu unserem Leserforum und diskutieren Sie mit.

Diese Experten sitzen auf dem Podium

Kai Wegner.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Service

Kai Wegner (47) vertritt seit 2005 Spandau im Deutschen Bundestag, zweimal errang er das Direktmandat. Seit Mai vergangenen Jahres ist er zudem Landesvorsitzender der Berliner CDU. Der gebürtige Spandauer, ausgebildeter Versicherungskaufmann, führt seit Mai 2017 als Präsident den DLRG-Landesverband.

Raed Saleh.

Foto: Christoph Soeder / dpa

Raed Saleh (42) ist seit 2011 SPD-Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus und seit 2008 Kreisvorsitzender der Spandauer Sozialdemokraten. Saleh wurde im Westjordanland geboren und kam als Fünfjähriger mit seiner Familie nach Spandau. Er setzt sich unter anderem für kostenlose Bildung ein.

Nina Meinke.

Foto: David Heerde

Nina Meinke (26) ist Profiboxerin und lebt in Spandau. Sie wuchs auch in Spandau auf, mit zwölf Jahren begann sie zu boxen. Vorübergehend lebte sie in England, 2016 kehrte sie nach Berlin zurück. 2017 holte sie den WBC-Weltmeistertitel der Junioren im Superfedergewicht, 2018 wurde sie EBU-Europameisterin.

Jessica Hanack.

Foto: Maurizio Gambarini

Jessica Hanack (26) ist gebürtige Spandauerin und bei der Berliner Morgenpostals Reporterin für den Bezirk zuständig. Bevor sie 2018 zur Morgenpost kam, hat sie bei der „Mitteldeutschen Zeitung“ in Halle (Saale) volontiert und als Redakteurin gearbeitet. Zuvor studierte sie Journalistik in Magdeburg.

Hajo Schumacher.

Foto: Reto Klar / FUNKE FotoServices

Hajo Schumacher (55), Morgenpost-Autor und -Kolumnist, moderiert die Diskussionsrunde. Der aus Münster stammende Journalist und Politikwissenschaftler arbeitet ebenso für Magazine, Hörfunk, Online-Medien und TV. Schumacher ist zudem Verfasser mehrerer Bücher („Männerspagat“, „Restlaufzeit“, „Die zwölf Gesetze der Macht“). Einige Bücher hat er auch unter seinem Pseudonym Achim Achilles veröffentlicht. Als „Deutschlands bekanntester Hobbyläufer“ schrieb er über die Marotten der Freizeitsportler. Achim Achilles trat im März 2019 in den Ruhestand.

So können Sie am Leserforum teilnehmen

Das Leserforum „Morgenpost vor Ort“ zum Thema „Spandau – Perspektiven und Probleme eines Bezirks“ beginnt am Montag, 27. Januar, um 19 Uhr in der Aula des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums, Galenstraße 40-44. Es dauert zwei Stunden. Die Teilnahme ist für alle unsere Leser kostenlos.

Voraussetzung zur Teilnahme ist eine Anmeldung in unserer Redaktion unter dem Kennwort „Morgenpost vor Ort“. Das geht per E-Mail an die Adresse aktionen@morgenpost.de, per Fax an die Nummer (030) 8872 77967 oder per Postkarte/Brief an die Berliner Morgenpost, Redaktion Lokales, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin. Teilen Sie uns bitte mit, wie viele Plätze Sie benötigen. Abonnenten der Berliner Morgenpost können gern ihre Abonummer dazuschreiben, sie werden bei der Platzvergabe zuerst berücksichtigt.

Die Anmeldungen werden nach Eingang bearbeitet und müssen spätestens bis Sonnabend, 25. Januar, 20 Uhr, in der Redaktion vorliegen. Wir bitten um Verständnis: Der Zugang zum Leserforum ist nur mit einer schriftlichen Bestätigung der Redaktion möglich.

Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der S-Bahnhof Spandau sowie die U-Bahnhöfe Rathaus Spandau und Altstadt Spandau sind nur wenige Gehminuten entfernt. An der Ecke Altstädter Ring/Moritzstraße halten die BVG-Busse der Linien M37, M45, 134, 136, 137, 236 und 671. Parkplätze gibt es in begrenztem Umfang in den umliegenden Straßen sowie im Parkhaus am Altstädter Ring.