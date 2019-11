Berlin-Spandau: Warum der Bahnhof eine neue Beleuchtung bekommt.

Der Bahnhof Spandau wurde von der Deutschen Bahn auf LED-Beleuchtung umgestellt. Bauleiter Mario Falkenberg schraubt eine der Leuchten an.

Die Deutsche Bahn hat 750 Leuchten am Bahnhof Spandau auf LED umgerüstet. Ein Problem bleibt jedoch die Reinigung des Dachs.

Berlin. Am Bahnhof Spandau setzt die Deutsche Bahn (DB) künftig auf eine energieeffiziente Beleuchtung: Sämtliche Lampen in der Bahnhofshalle und an den Gleisen wurden durch LED-Leuchten ersetzt. 72.000 Euro habe man dafür investiert, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Eine Herausforderung war dabei vor allem, die passenden Applikationen zu entwickeln.