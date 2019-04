Neuer Energiespeicher wird am Heizkraftwerk getestet

Berlin. Am Spandauer Heizkraftwerk Reuter ist seit diesem Donnerstag eine neue Pilotanlage in Betrieb, die dabei helfen soll, dass bis 2030 in Berlin der Ausstieg aus der Kohlenutzung gelingt. Vattenfall testet in Kooperation mit dem schwedischen Unternehmen SaltX Technology in den kommenden sechs Monaten, inwieweit sich Energie in Salz speichern lässt. Die bisherigen Laborergebnisse seien vielversprechend, sagt Hendrik Röglin, Projektleiter bei Vattenfall. „Jetzt soll getestet werden, ob es auch im industriellen Maßstab funktioniert.“

In den vergangenen vier Monaten wurde die insgesamt 90 Tonnen schwere Anlage im Maschinenhaus des Heizkraftwerks errichtet, rund 20 Tonnen speziell beschichtetes Salz soll diese enthalten. Das Salz soll in der Lage sein, bis zu zehnmal mehr Energie aufzunehmen als Wasser und kann diese über Wochen oder Monate vorhalten. „Wir gehen davon aus, dass wir verlustfrei Energie speichern können“, erklärt Röglin. „Das wäre ein Durchbruch.“

Energie soll für sonnen- und windarme Tage gespeichert werden

Die Idee hinter dem Konzept ist, dass so überschüssiger Strom aus Wind oder Sonne über einen beliebigen Zeitraum gespeichert werden kann und dann an wind- oder sonnenarmen Tagen zur Verfügung steht. Für Vattenfall wäre etwa eine saisonale Energiespeicherung interessant, sagt Röglin. Was im Sommer gespeichert wird, könnte dann im Winter genutzt werden, wenn viel Wärme gebraucht wird. Nachdem die Energie in der Anlage wieder freigesetzt wird, kann sie in Form von heißem Wasser in das Berline Fernwärmenetz eingespeist werden.

Genau das wird jetzt getestet. In den kommenden Monaten werden dazu Daten gesammelt, um den Prozess noch besser zu verstehen. Die Pilotanlage in dem Spandauer Heizkraftwerk ist dabei nur ein Projekt, dass Vattenfall derzeit vorantreibt, um die Wärmewende in Berlin zu sichern. In Tegel wird derzeit zum Beispiel ein neuartiger Stromspeicher aus Stahl errichtet. Die Energiespeicherung in Salz, sagt Röglin, könnte aber ein Puzzleteil auf dem Weg in eine fossilfreie Zukunft.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.