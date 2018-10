Casting: Vivantes Klinikum sucht den Pflege-Star

Berlin. Fachkräfte in der Pflege sind dieser Tage knapp – so weit, so bekannt. Um aufzufallen und Pfleger auf sich aufmerksam zu machen, müssen sich Arbeitgeber daher etwas einfallen lassen. Und so probiert auch Vivantes etwas Neues aus: Im Klinikum Spandau wird erstmals ein Bewerber-Casting für Pflegeberufe veranstaltet. Dahinter steckt laut Vivantes-Pressereferentin Mischa Moriceau die Idee, Nachwuchskräften eine niedrigschwellige Möglichkeit zu bieten, sich bei dem Klinikkonzern vorzustellen. Statt an einem langwierigen Bewerbungsverfahren teilzunehmen, können sich nun Menschen aus den unterschiedlichen Pflegeberufen an dem Tag auch direkt vor einer Jury zeigen.

Klickt man sich auf der Website von Vivantes durch das Karriereportal, findet man auch für das Spandauer Krankenhaus zahlreiche Stellenangebote – ob Gesundheits- und Krankenpfleger, Altenpfleger oder Stationspflegeleitung. Der Bedarf ist da, auch weil das Klinikum im Bezirk wächst: Im Frühjahr 2019 soll dort ein dreigeschossiger Neubau eröffnen, der im Garten des Krankenhausareals entstanden ist.

In diesem soll es eine neue Komfortklinik sowie eine neurologische Frührehabilitation geben, außerdem eine demenz- und altersgerechte Spezialstation. Insgesamt 110 neue Betten wird der Neubau laut Moriceau beinhalten. Mehr als 23 Millionen Euro werden nach eigenen Angaben dafür investiert. Zudem wird auch die Psychiatrie vergrößert, dort gebe es 32 neue Betten. Der Umbau der Psychiatrie soll nach rund zweieinhalb Jahren ebenfalls im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein. Mit den Erweiterungen soll die Zahl der Betten insgesamt auf über 700 anwachsen.

Das Bewerbercasting für Pflegeberufe findet am 15. November zwischen 15 und 20 Uhr im Klinikum Spandau, Haus 3, statt.

( jes )