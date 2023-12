Berlin. Die Eck-Kneipe ist eine Institution. Nun kam überraschend die Kündigung. Dabei ist der Eigentümer sein bester Freund, dachte der Wirt.

Normalerweise hat Norbert Raeder im Dezember Hochbetrieb. „Aber in diesem Jahr habe ich alle Silvester- und Weihnachtsfeieranfragen abgelehnt“, sagt Raeder müde. Der Wirt der Traditions-Eckneipe „Kastanienwäldchen“ wirkt so kraftlos, wie man ihn, der auch als Parteiloser für die CDU in der BVV sitzt, überhaupt nicht kennt. Er setzt sich für Obdachlose ein, für benachteiligte Kinder, bei ihm treten alte Rock‘n‘Roller auf und an Heiligabend konnten im Kastanienwäldchen immer alle Einsamen feiern. „Das fällt in diesem Jahr auch aus, da bauen wir schon alles ab“, sagt Raeder.