Berlin. Nach Massenschlägereien und Skandal-Razzia gibt es politische Forderungen. Flüchtlinge sollen durch gemeinsames Singen beruhigt werden.

Von Dirk Krampitz und Julian Würzer

Nach der Razzia und den Massenschlägereien im Ankunftszentrum in Tegel wollen die Berliner Grünen im Abgeordnetenhaus Mindeststandards für den Schutz von vulnerablen Gruppen einführen. Das geht aus einem Antragsentwurf von Jian Omar hervor, des migrationspolitischen Sprechers der Partei. Sein Entwurf liegt der Berliner Morgenpost exklusiv vor. Demzufolge soll die Unterkunft auch für zivilgesellschaftliche Organisationen und Akteure freier Träger geöffnet werden. Die Grünen erhoffen sich so eine Verbesserung der Zustände in der Geflüchtetenunterkunft. „Tegel ist ein Pulverfass ohne jegliche Standards, das uns droht, jederzeit um die Ohren zu fliegen“, sagt Omar im Gespräch mit dieser Redaktion.

Die Sicherheit in Tegel müsse so organisiert werden, dass dies eben nicht geschehen könne. Aus diesem Grund soll der Grünen-Fraktion zufolge künftig eine Clearing- und Beschwerdestelle für Menschen eingerichtet werden, die in der Notunterkunft in Tegel leben. „Bislang fehlt es an effektiven Kontrollmechanismen“, sagt Omar. Geflüchtete in der Unterkunft hätten niemand, an den sie sich wenden könnten, wenn sie etwa Opfer von Übergriffen durch das Sicherheitspersonal werden.

Jian Omar (Grüne) fordert, dass das „Pulverfass“ Tegel für freie Träger geöffnet wird. © Bündnis 90/ Die Grünen Berlin | Bündnis 90/ Die Grünen Berlin

In dem Antragsentwurf verweist Omar darauf, dass sich die Konflikte mit dem Sicherheitspersonal sowie Übergriffe verschiedener Art häuften. Im Gespräch redet er von einem „strukturellen Problem mit dem Sicherheitsdienst“. Ende September erhoben 130 Bewohnerinnen in einem Brandbrief schwere Vorwürfe gegen das Sicherheitspersonal. Sie berichteten unter anderen von Drohungen und willkürlichen Durchsuchungen. Zuletzt wurden 55 Security-Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung freigestellt, da ihnen die Qualifikation fehlte. Unter diesen Umständen leiden Omar zufolge vor allem Kinder und Jugendliche sowie andere vulnerable Personengruppen.

Daher fordert der Grünen-Politiker neben der Beschwerdestellen ein Gewaltschutzkonzept. „Wir müssen die dort untergebrachten Menschen und insbesondere vulnerable Gruppen wie Minderjährige, Frauen, LGBTGI+-Personen, Menschen mit Behinderung sowie alte und kranke Menschen bestmöglich vor Gewalt schützen“, heißt es in dem Antragsentwurf. Dieses Gewaltschutzkonzept soll etwa die UNICEF-Mindeststandards zum Schutz von geflüchteter Menschen in Flüchtlingsunterkünften berücksichtigen. Diese sehen neben dem besonderen Schutz von vulnerablen Gruppen interne und externe Beschwerdestellen, eine Hausordnung, Informationen über Rechte und Hilfsangebote sowie Gewaltpräventionsarbeit vor.

Neben dem Gewaltschutzkonzept, das letztlich der Berliner Senat beziehungsweise auch der neue Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten, Albrecht Broemme, ausarbeiten sollen, fordern die Grünen die Öffnung von Tegel für freie Träger und die Berliner Zivilgesellschaft. Bislang haben Ehrenamtler keinen freien Zugang zu der Notunterkunft. „Mit einer Öffnung der Einrichtung für ehrenamtliche Strukturen sowie Angebote der freien Träger und NGOs wollen wir die Qualität der Unterbringung anheben und den Bewohner*innen den Zugang zu Angeboten für vielfältige Bedarfe ermöglichen“, heißt es in dem Entwurf. Bei der Planung des weiteren Ausbaus müssten daher auch Flächen für externe Angebote eingeplant werden und ein einfacher Zugang für etablierte Vereine, Hilfsorganisationen und ehrenamtliche Personen gewährleistet werden. Der Antrag wird fraktionsintern noch abgestimmt und soll in der kommenden Woche vom Fraktionsvorstand verabschiedet werden, dann kann er ins Abgeordnetenhaus eingebracht werden.

Tegel war eigentlich als Ankunftszentrum und Drehkreuz entstanden. Hier sollten vor allem ukrainische Geflüchtete registriert und anschließend innerhalb weniger Tage weiterverteilt werden, in andere Bundesländer oder Unterkünfte. Wegen des anhaltenden Zustroms an Geflüchteten, auch aus anderen Ländern entstand auf dem Gelände eine Notunterkunft. Seit geraumer Zeit werden dort auch Asylbewerber untergebracht. Aufgrund fehlender weiterer Unterkünfte will der Berliner Senat die Notunterkunft in Tegel ausbauen - von rund 5000 Plätzen auf 7580.

Unschöne Unterbringungssituation in Tegel

Sascha Langenbach, Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) hat am Wochenende eigenen angaben zufolge lange mit den an den Gewaltausbrüchen beteiligten Gruppen gesprochen. „Wir haben keine schöne Unterkunftssituation“, sagt er. „5000 Leute leben unter prekären Verhältnissen und verhalten sich leider dann auch manchmal prekär.“

Asylbewerber seien in Tegel rund 2-3 Monate, Ukrainer 165 Tage untergebracht. Kinder würden nur im Ausnahmefall in die Schule gehen. Verantwortlich für die Sicherheit ist in diesem Ort aber die Messe Berlin. Diese hat versprochen alles „lückenlos“ aufzuklären. „Ich bin ein Freund von gut geschultem Personal“, sagt Langenbach. „In unseren Unterkünften, wir haben mehr als zehn, ist es auch gewährleistet.“ Doch Personal sei im Moment schwer zu bekommen.

Eine Qualifikation fürs Bewachungsgewerbe kann man zum Beispiel bei der IHK Berlin erwerben. Die Kammer bietet sowohl die Prüfung als auch die Unterrichtung nach § 34a fürs Bewachungsgewerbe an. „Sowohl bei den Unterrichtungen als auch bei den Prüfungszahlen in Berlin verzeichnen wir eine steigende Nachfrage“, heißt es bei der Kammer. Dabei habe die Prüfung durchaus eine „Aussiebfunktion“, wie IHK-Sprecherin Claudia Engfeld sagt. Bundesweit fallen rund die Hälfte der Teilnehmer durch die Prüfung. „Ein Grund könnte darin liegen, dass Teilnehmer Probleme mit der deutschen Sprache haben“, so Engfeld.

Das Tempohome-Containerdorf auf dem Gelände der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. © Janine Richter | Janine Richter

Reinickendorfs Ordnungsstadträtin Julia Schrod-Thiel (CDU) war bei der Verbund-Razzia im Ankunftszentrum in Tegel dabei. Sie berichtet der Morgenpost, dass in einem Zelt, in dem eigentlich 22 Sicherheitsleute Dienst schieben sollten, nur 15 vorgefunden wurden. „Nach der Kontrolle wurden 10 von diesen 15 sofort nach Hause geschickt. Darunter auch der Supervisor. Ein eilig herbeigeholter neuer Supervisor ist dann sofort durch die Kontrolle gefallen.“ Schrod-Thiel klingt auch eine halbe Woche danach noch ungläubig. „Wenn es, wie in der Fachsprache heißt, um die „Zuverlässigkeit“ von Überwachern geht, ist eine fehlende Zuverlässigkeit kein Kavaliersdelikt. Es handelt sich um Unternehmen, deren Auftrag es ist, für Sicherheit zu sorgen. Für mich ist hier ganz klar die ‚vertrauensvolle Zusammenarbeit‘ ad absurdum geführt.“ Für sie steht angesichts der Kontrollen fest: „Es zeigt dass wir hier nicht nachlassen dürfen. Die Zahlen zeigen eindeutig, dass die Kontrollen dringend notwendig und richtig waren.“

Was ist mit dem Wachpersonal an anderen Standorten

Die zweite große Flüchtlingsunterkunft im Bezirk Reinickendorf befindet sich auf dem ehemaligen Gelände der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. Sie untersteht allerdings nicht wie Tegel der Messe Berlin, sondern der Berliner Immobilienmanagement Gesellschaft (Bim). Ob dort bald kontrolliert wird, will Schrod-Thiel nicht verraten. „Das werden die nächsten Gespräche zu der Auswertung des Einsatzes zeigen und dem möchte ich nicht vorgreifen.“

In Tegel soll ab sofort übrigens alles harmonischer ablaufen. „Wir haben noch einmal Geld in die Hand genommen, um für Inhouse-Entertainment zu sorgen“, sagt LAF-Sprecher Langenbach. „Wir haben Instrumente gekauft, Kicker-Tische und mit Billard aufgerüstet.“ Außerdem gibt es eine Karaoke-Anlage. „Karaoke mögen dort wirklich alle Gruppen“, sagt Langenbach. Es bleibt die Hoffnung; Wer gemeinsam singt, prügelt sich nicht.