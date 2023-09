Preis fürs Ehrenamt und kostenlose Geschichts-Führung

Bettina König übergibt den Rotfuchs an Ines Schenk, Organisatorin der „Laib und Seele“-Ausgabestelle in Reinickendorf-Ost.

Berlin. Ines Schenk, erste Preisträgerin des Rotfuches war sichtlich gerührt, als ihr die SPD-Abgeordnete Bettina König den Ehrenamtspreis für Reinickendorf-Ost überreichte. Die ehrenamtliche Organisatorin der „Laib und Seele“-Ausgabestelle der Berliner Tafel e.V. in Reinickendorf-Ost kümmert sich u.a. um Fahrdienste, die Sortierung sowie die Ausgabe von Lebensmitteln an 120 Haushalte mit mehr als 300 Menschen im Kiez.

Preisstifterin König lobte in ihrer Rede: „In den letzten Jahren habe ich viele tolle ehrenamtliche Projekte in Reinickendorf-Ost kennen gelernt, aber die Arbeit von Frau Schenk hat mich bei meinen Vorort-Besuchen stets besonders beeindruckt.“ Zudem hatten viele Reinickendorfer Ines Schenk als Kandidatin für den Preis nominiert.

Ehrenamt: Das ist der Preis

Besonders Schenks Elan, Einsatz und Freundlichkeit haben Bettina König imponiert: „Sie behält immer einen kühlen Kopf, wahrt stets den Überblick und überlegt ständig, was noch benötigt oder bewegt werden muss, um noch mehr Hilfe erbringen zu können. Zudem hat sie immer ein freundliches Wort für die hilfesuchenden Menschen, so dass diese nicht nur Lebensmittel sondern auch Wertschätzung und Aufmerksamkeit erfahren. Frau Schenk ist wahrlich selbst mit Leib und Seele dabei!“

Neben dem „Rotfuchs“-Glaspokal bekam Schenk eine Urkunde sowie 250 Euro überreicht im Beisein des Reinickendorfer Sozialstadtrats Uwe Brockhausen (SPD) sowie Mitgliedern ihres Teams bei Laib und Seele.

Führung zur Courage im Nationalsozialismus

Doch nicht nur auf heutigen Einsatz in ihrem Kiez will die Politikerin ein Schlaglicht werfen, auch auf vergangene Kiez-Courage macht sie aufmerksam: Am Montag (25. September) lädt sie alle Interessierten zu einer kostenlosen Führung zum Thema „Frauen in der NS-Zeit – Zwischen Verfolgung und Widerstand“ durch Reinickendorf-Ost ein.

Die Führung findet von 16.30 Uhr bis circa 18.30 Uhr statt und wird von der Historikerin Trille Schünke-Bettinger vom Projekt Antifaschistinnen aus Anstand durchgeführt. Im Rahmen der Führung werden Orte in Reinickendorf-Ost aufgesucht, die mit Widerstandskämpferinnen gegen das NS-Regime in Verbindung stehen und deren Biographien und Geschichten auch heute noch beispielhaft für den Kampf gegen Unterdrückung und Menschenverachtung sind.

Wer dabei sein will, meldet sich unter Angabe des vollständigen Namens per Mail unter info@bettina-koenig.de, telefonisch unter 40 72 43 36 oder persönlich im Bürgerbüro von Bettina König in der Amendestraße 104. Alle weiteren Informationen erhalten Sie nach erfolgter Anmeldung. Achtung, die Plätze sind begrenzt.

