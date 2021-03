Initiative Reinickendorf fördert bezirkliche Projekte

Berlin. Finanzielle Unterstützung in Corona-Zeiten: Auch in diesem Jahr fördert die Initiative Reinickendorf e.V. bezirkliche Projekte aus Bildung, Kultur, Soziales und Sport sowie für Kinder, Jugendliche und Senioren. Noch ist Geld im Fördertopf, schnelles Handeln lohnt sich also.

Die Initiative Reinickendorf ist ein Netzwerk von Unternehmern und Menschen, die sich für den Bezirk im Berliner Nordwesten engagieren. Nach eigenen Angaben wird die Initiative immer wieder um finanzielle Unterstützung für Projekte gebeten, die ehrenamtliche Helfer und Initiatoren im Fuchs-Bezirk auf die Beine stellen. Auch oder gerade im Jahr 2020, in dem das Corona-Virus viele Veranstaltungen lahmlegte, engagierten weiter – bei kulturellen, sozialen und sportlichen Aktivitäten. Die Initiative Reinickendorf förderte im vergangenen Jahr acht Projekte mit insgesamt fast 6000 Euro.

Königin-Luise-Kirche wurde durch Unterstützung der Initiative Reinickendorf barrierefrei

Zu den unterstützten Aktivitäten gehörten im vergangenen Jahr Veranstaltungen des VfB Hermsdorf und Ruderclub Tegel, der Wohlfühltag für pflegende Angehörige, ausgerichtet von der Demenzfreundlichen Kommune, sowie der Bau eines barrierefreien Zugangs zur Königin-Luise-Kirche. Darüber hinaus wurden der Tag für Menschen mit und ohne Behinderung, die Reinickendorfer Sprach- und Lesetage, die Tiere der Alten Fasanerie und das Schullandheim Walter May finanziell unterstützt.

„Die Mitgliedsbeiträge unseres Vereins fließen in die Förderung von Projekten, die sonst kaum Zuschüsse bekommen“, sagt Jürn Jakob Schultze-Berndt, der Vorstandsvorsitzende der Initiative Reinickendorf. „Es freut mich sehr, dass wir auch in diesem Krisenjahr nicht nachgelassen haben und unsere Mitglieder dabeigeblieben sind, um Gutes im Bezirk zu tun.“ Üblicherweise treffen sich die Mitglieder regelmäßig zu Unternehmerfrühstücken und Jours fixes, zu denen Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft eingeladen werden. Auch Gäste sind willkommen. 2020 wurde kurzerhand per Videokonferenz genetzwerkt. Für 2021 sind vorerst Online- später wieder Live-Treffen bei Reinickendorfer Unternehmen geplant.

Um sich für eine Förderung zu bewerben, ist nicht viel nötig: Einfach auf einem Formular das Projekt beschreiben und die gewünschte Fördersumme angeben. Mehr Informationen und die Anträge gibt es auf der Seite der Initiative Reinickendorf e.V.