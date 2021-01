Tegel-Gutscheine sollen lokale Einzelhändler unterstützen

Viele Geschäftsinhaber entlang der Berliner Straße in Tegel haben Existenzängste und hoffen auf eine Unterstützung mit den Tegel-Gutscheinen.

Tegel-Gutscheine sollen lokale Einzelhändler in der Zeit des Lockdown unterstützen. Jeder kann sich beteiligen

Berlin. Der durch die Corona-Pandemie bestehende Lockdown stellt viele Geschäftsinhaber vor große Herausforderungen. Seit einigen Wochen können sie keine Kunden bedienen, wie noch vor der Zeit. Viele sehen ihre Existenz bedroht. Damit es nicht so weit kommt, sind einige Unternehmer in Tegel kreativ geworden.

Mit den so genannten Tegel-Gutscheinen kann jeder ortsansässige Geschäfte dabei unterstützen durch die Pandemie zu kommen. Bei der Aktion machen bislang unter anderem Geschäfte mit wie die Goldschmiede Wingerath, Juwelier Melde, Schreiben und Malen in Tegel, Happy Balloon, Fix Foto oder Restaurants wie das Hax'nhaus oder Donna Francesca. Geschäftsinhaber, die Interesse haben an der Aktion teilzunehmen, melden sich bei Pascale Wingerath, der die Federführung übernommen hat.

Tegel-Gutscheine können eingelöst werden, wenn Läden öffnen dürfen

Und so geht's: Bei Edeka Safa in der Berliner Straße können die Gutscheine an der Kasse gekauft werden. Die Höhe der Summe bestimmt der Kunde selbst - möglich sind Beträge zwischen zehn und 100 Euro. Sobald wieder normale Öffnungszeiten mit Publikumsverkehr für den Einzelhandel möglich sind, können die Gutscheine eingelöst werden.

"Wir wollen nichts unversucht lassen, um durch diese Zeit zu kommen", sagt Pascale Wingerath von der gleichnamigen Goldschmiede. Er war es, der die Aktion initiiert hat. Auch er spürt die Folgen der Pandemie deutlich. "Eigentlich wollten wir in diesem Jahr das Geschäft renovieren, das haben wir jetzt auf das kommende Jahr verschoben", sagt der Unternehmer. Und trotzdem schaut er positiv in die Zukunft. Pascale Wingerath wünscht sich für diese Aktion viele Teilnehmende, um den Standort wirtschaftlich nach vorne zu bringen und das lokale Einkaufen zu fördern.

Mehr Informationen gibt es im Internet: www.tegelgutscheine.de