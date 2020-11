Renée-Sintenis-Grundschule in Frohnau wegen Coronavirus in Quarantäne

Berlin. Die Zeit nach den Herbstferien haben sich die Schülerinnen und Schüler der Renée-Sintenis-Grundschule in Frohnau wohl anders vorgestellt. Weil eine Person mit Krankheitssymptomen zur Arbeit mehrere Tage zur Arbeit gegangen ist, müssen nun alle bis zum 12. November zu Hause bleiben.

Für diesen drastischen Schritt der zweiwöchigen häuslichen Quarantäne hat die Schulleitung der Grundschule entschieden. Offiziell geschlossen wurde die Schule vom Gesundheitsamt nicht, wie zunächst vermutete wurde. „Es war eher eine Kette unglücklicher Ereignisse“, wie es der Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid sagt. Die Betreuungsperson, die im Hort tätig ist, sei mit starken Erkältungssymptomen mehrere Tage arbeiten gegangen, hat mit den kleinen Kindern an Projekten gearbeitet, bei denen sie sich dicht nebeneinander aufgehalten hätten. Auch in der Nähe des Lehrpersonals der Grundschule am Laurinsteig sei diese Person gewesen. „Es war schlicht nicht mehr nachvollziehbar, mit wem die Person Kontakt hatte“, sagt Larscheid.

Renée-Sintenis-Grundschule in Quarantäne: Senatsverwaltung bestätigt Fall

Auch in der Senatsverwaltung für Bildung bestätigte man, dass es sich um eine Hort-Erzieherin handelt, die in der ersten Schulwoche – trotz Symptome – weiterhin zur Arbeit in die Renée-Sintenis-Grundschule gegangen sei. Dabei habe sie direkt im Hortbereich gearbeitet, aber auch in verschiedenen Klassen und zusätzlich an Dienstbesprechungen teilgenommen. In dieser ersten Schulwoche galt an der Schule die Maskenpflicht lediglich im Lehrerzimmer, aber nicht in Klassenzimmern oder im Hort; denn alle Schulen wurden anfangs, für die erste Schulwoche, von der Bildungsverwaltung lediglich auf „Gelb“ gesetzt.

Da nahezu das gesamte Lehrpersonal als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft wurde, blieb der Schulleitung nichts anderes übrig, als die Schule zu schließen – es waren schlicht keine Lehrkräfte mehr da, die die Kinder hätten unterrichten können. Während der gesamten Zeit steht das Gesundheitsamt mit der Schule in intensivem Kontakt. Die Entscheidung hat aber die Schulleitung getroffen, so will es die Allgemeinverfügung – so sind Schulleitungen oder Arbeitgeber gefragt, die betroffene Schulklassen, Lerngruppen oder Beschäftigte unmittelbar über eine angeordnete Quarantäne zu informieren.

An allen Reinickendorfer Schulen gilt die Maskenpflicht

„Es handelt sich aber um keine Schulschließung, sondern um umfangreiche Quarantänemaßnahmen“, betont Martin Klesmann, Sprecher der Bildungsverwaltung. Denn eine Nachverfolgung der unmittelbaren Kontaktpersonen sei in diesem besonderen Fall nicht mehr möglich gewesen. Auch fahre der Bezirk Reinickendorf und das dortige Gesundheitsamt eine betont „präventive Strategie“ – so wurden hier alle Schulen des Bezirks inzwischen auf „Orange“ hochgestuft, das heißt, es gilt für alle über den gesamten Schultag im Schulgebäude Maskenpflicht. Diese neue Regelung gilt seit diesem Montag. Angesichts der extrem steigenden Zahl von Coronafällen in Reinickendorf sei dieses Vorgehen aber verständlich, so Klesmann.

Patrick Larscheid bedauert diesen Vorfall an der Renee-Sintenis-Grundschule. „Die Schule ist so vorbildlich und fällt auf, indem sie nie auffällt. Im Grunde ist die Schule nun Opfer einer einzigen Person.“ Er nennt das Verhalten der Betreuungsperson verantwortungslos und appelliert an alle Lehrkräfte, Schüler und das Betreuungspersonal an den Schulen: „Sobald sich Symptome zeigen, kann ich nicht zur Schule gehen. Man reißt mit dem Verhalten die gesamte Schule mit rein“, sagt Larscheid.

Allgemein sind die Kinder an den Schulen nicht diejenigen, die das Virus verbreiten würden, sondern hauptsächlich die Lehrkräfte, sagt der Amtsarzt. Und das, obwohl das Gesundheitsamt eindringlich auf den Umgang mit dem Thema eingegangen ist. „Wir finden einfach keinen Zugang zu den Leuten“, bedauert Larscheid, der auch die Wut der Eltern verstehen kann, die nun ihre Kinder die kommenden zwei Wochen zu Hause betreuen müssen.