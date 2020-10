Überschwemmungsgefahr: Plan für die Mäckeritzwiesen steht

Im Jahr 2017 waren die Mäkeritzwiesen überschwemmt, so dass Anwohnerin Bettina Lutze-Luis Fernandez nur noch mit dem Surfbrett durch den Garten paddeln konnte. Das soll mit den Maßnahmen des Senats nicht mehr passieren.

Reinickendorf. Die Anwohner der Mäckeritzwiesen und des Singdrosselsteigs dürften momentan sehr unruhig sein. Zwar regnet es dieser Tage nicht so stark, doch das kann sich jederzeit ändern. Vor drei Jahren prasselte so viel Wasser auf den Boden, dass dieser die Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnte, eine Überschwemmung des Areals unterhalb des Flughafens im Tegeler Süden war die Folge. Der Senat hatte Hilfe zugesagt. Lange tat sich nichts, jetzt scheint etwas Bewegung in die Sache zu kommen.