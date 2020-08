Trotz Corona: Strand am Flughafensee restlos überfüllt

Teilweise sonnen und baden die Reinickendorfer dicht an dicht am Flughafensee.

Das Ordnungsamt kontrolliert zweimal täglich am Flughafensee. Bei der Menge an Menschen ist es schwierig, jeden Verstoß zu ahnden.

Berlin. Bei der Hitze ziehen es viele Berliner vor, den Tag in einem der vielen Badeseen zu verbringen, um sich abzukühlen. Viele halten sich allerdings nicht an den vorgeschriebenen Abstand, vielmehr drängen sich die Badegäste dicht an dicht – so wie vergangenes Wochenende am Flughafensee. Von Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus’ keine Spur. Das Ordnungsamt hat Mühe, jeden Einzelnen zu kontrollieren.