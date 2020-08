Ausflugstipp: Auf den Spuren der Gebrüder Humboldt

Im Humboldt-Schloss in Tegel haben die Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt ihre ersten Lebensjahre verbracht.

Reinickendorf. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sind viele Familien in diesem Sommerferien in Berlin geblieben. Zeit, um die eigene Stadt neu zu entdecken. Besonders in den kommenden Tagen macht es aufgrund der sommerlichen Temperaturen viel Freude, draußen zu sein. Warum dann nicht gleich auf den Spuren der Gebrüder Humboldt.