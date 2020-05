Berlin Reinickendorf: Bezirk bietet individuelles Gedenken am Tag der Befreiung an

Das Bezirksamt Reinickendorf nennt einige Orte, an denen jeder für sich an den Tag der Befreiung gedenken kann.

Am 8. Mai war das Ende des Zweiten Weltkrieges und der NS-Herrschaft. Das Bezirksamt zeigt, an welchen Orten jeder gedenken kann.

Gedenken Bezirk bietet individuelles Gedenken am Tag der Befreiung an

Reinickendorf. Weil durch das Coronavirus und die damit verbundenen Regeln größere Veranstaltungen nicht stattfinden dürfen, ruft das Bezirksamt die Reinickendorfer zum individuellen Gedenken zum Ende des Zweiten Weltkrieges und der NS-Herrschaft am 8. Mai auf und sagt, wo das am besten unter Beachtung der Abstandsregeln getan werden kann.

„Der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung vom menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. 75 Jahre ist das jetzt her. Wir gedenken der Toten des Krieges und der Nazi-Tyrannei. Wir gedenken der Menschen anderer Völker, die ihr Leben verloren haben; wir gedenken der Millionen Juden, die in deutschen Konzentrationslagern ermordet wurden. Aber auch unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger gedenken wir, die Flucht und Vertreibung und ein Leben ohne Freiheit ertragen mussten. Nutzen Sie den arbeitsfreien Tag und gedenken Sie individuell an den historischen Orten im Bezirk Reinickendorf“, sagt Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU).

Unter Beachtung der Abstands- und Hygiene-Regeln bieten sich im Laufe des Tages beispielsweise folgende Orte zum individuellen Gedenken an: