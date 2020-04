Bezirk erstattet weitere Anzeige wegen gefälschtem Flugblatt

Reinickendorf. Anonyme Bundeswehrgegner haben erneut gefälschte Flugblätter in Hausbriefkästen verteilt, die angeblich vom Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) stammen sollen. Wie bei der ersten Fälschung vor wenigen Tagen hat das Bezirksamt Anzeige wegen Urkundenfälschung erstattet. Die Verwaltung weist darauf hin, dass derzeit keine amtlichen Postwurfsendungen aus dem Bezirksamt zu erwarten sind.

Am vergangenen Wochenende bekamen viele Tegeler ein Flugblatt, in dem Balzer angeblich die Kooperation mit der Bundeswehr kündigt. Als Grund stand auf dem Flugblatt, dass militärische Konflikte in dieser Welt eine gigantische Zahl an Todesopfern fordern würde, an denen auch die Bundeswehr beteiligt sei. Weil genau diese Soldaten am “Tag der Bundeswehr 2020“ bejubelt worden wären, war es scheinbar ein Grund, dieses Fest abzusagen – so stand es zumindest auf dem Flugblatt.

Der richtige Bezirksbürgermeister distanziert sich von derartigen Äußerungen und würdigt in diesem Zusammenhang die jahrelangen partnerschaftlichen, guten Beziehungen zur Bundeswehr und dem in der Julius-Leber-Kaserne stationierten Wachbataillon.