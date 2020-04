Feuerwehr Zeitplan für Neubau der Feuerwache in Tegelort steht

Reinickendorf. So langsam kommt Bewegung in die Pläne für die neue Wache der Freiwilligen Feuerwehr Tegelort. Das zumindest belegt eine schriftliche Anfrage des Wahlkreisabgeordneten für Heiligensee, Konradshöhe, Tegelort und Tegel, Stephan Schmidt (CDU), an die Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Der Plan sieht vor, dass die Baumaßnahme voraussichtlich Ende 2021 fertiggestellt ist.