Lösung für Mäckeritzwiesen bei Starkregen verzögert sich

Reinickendorf. Die Bilder von überschwemmten Gärten und unter Wasser stehenden Wohnräumen werden die Anwohner der Mäckeritzwiesen und des Singdrosselsteigs wohl so schnell nicht vergessen. 2017 hat es in den Monaten Juni und Juli so viel geregnet, dass der Boden die Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnte, eine Überschwemmung des Areals unterhalb des Flughafens im Tegeler Süden war die Folge – an einigen Tagen regnete es 200 Liter pro Quadratmeter. Zwar hat der Senat eine Hilfe in Höhe von 1,5 Millionen Euro aus Siwana-Mitteln (Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds) für den Überschwemmungsschutz zugesprochen, doch wann die Maßnahmen umgesetzt werden, steht noch nicht endgültig fest.

Die Anwohner sind froh über die Unterstützung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutzs, die nach eigenen Angaben bereits Ende Juli 2017 vor Ort war, um die Ursachen für die Überflutung zu ergründen. In ihrer Angst haben sich die Anwohner an den Abgeordneten Jörg Stroedter (SPD) gewandt, der sich dann beim Senat für die finanzielle Hilfe eingesetzt hat.

Anwohner der Mäckeritzwiesen befürchten Wiederholung

Doch so lange keine Maßnahmen umgesetzt werden, um das überschüssige Regenwasser in den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal zu leiten, werden die Anwohner wohl bei jedem stärkeren Regenschauer zusammenzucken. „Wir haben schon Angst, dass sich dieses Szenario wiederholt“, sagt Bernd Plenus, Vorstand der Siedlung Mäckeritzwiesen. Viele Menschen hätten damals etliche Möbel entsorgen und auch große Bäume fällen müssen, weil diese durch die Wassermassen und den aufgeweichten Boden instabil waren oder kaputt gegangen sind. Das Problem in diesem Gebiet ist der hohe Grundwasserspiegel. Dadurch versickert das Wasser nur sehr langsam oder bei sehr starkem Regen gar nicht, so dass es zu Überschwemmungen kommt.

Doch es scheint komplizierter zu sein, das Regenwasser umzuleiten, als ursprünglich gedacht. „Die

Mithilfe eines von den Anwohnern gebauten Provisoriums wird das überschüssige Regenwasser in den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal geleitet.

Foto: Susanne Kollmann

bisherigen Untersuchungen haben gezeigt, dass es vor Ort nicht einfach ist, die für einen größeren Regenrückhalt benötigten Flächen bereitzustellen. Aufgrund der sehr komplexen baurechtlichen Lage und der Vielzahl von Beteiligten und Zuständigkeiten (Senatsverwaltungen, Bezirk, Wasser- und Schifffahrtsamt, Eigentümergemeinschaft, Einzeleigentümer, Kleingärtner) sind weitere Abstimmungen notwendig“, sagt eine Sprecherin der Senatsumweltverwaltung. Ein angesetzter Besprechungstermin aller Beteiligten musste aufgrund der beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus abgesagt werden. Bei der Besprechung sollten auf der Grundlage der Berechnungen eines beauftragten Ingenieurbüros Festlegungen zur tatsächlichen Lage der Retentionsflächen getroffen werden. Die Besprechung werde in geeigneter Form nachgeholt, heißt es.

Regenwasser soll in den Spandauer Schifffahrtskanal geleitet werden

Ein externes Ingenieurbüro hat im Auftrag der Senatsumweltverwaltung bereits ermittelt, welche Möglichkeiten es für eine geregelte Entwässerung der Siedlung gibt. Derzeit sieht der Plan vor, dass ein Auffang- und Retentionsbecken am Ende des sogenannten Mäckeritzgrabens errichtet wird. Regenwasser soll dort aufgefangen und mit einer Pumpe kontrolliert in den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal abgeleitet werden. Potenzielle Flächen für eine Anlage sind östlich des Mäckeritzgrabens in der Kleingartenanlage Am Wasserbunker als auch westlich davon auf einer Fläche der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes unmittelbar Am Alten Wiesenweg.

Weil aber aufgrund der vielen erforderlichen Absprachen aller Beteiligten noch viel Zeit vergehen kann, sind die Anwohner nach Rücksprache mit den Verantwortlichen selbst tätig geworden und haben eine Übergangslösung gebaut. Den ehemaligen Mäckeritzgraben haben sie gemeinsam wieder ausgegraben und am Ende des Grabens eine Pumpe installiert, die das überschüssige Oberflächenwasser – Grundwasser wird nicht abgepumpt – durch ein Rohr in den Berlin-Spandauer Kanal leitet. Der Graben wurde nach Angaben des Senats bereits 1994 als Gewässer zweiter Ordnung entwidmet und dem Bezirksvermögen des Bezirks Reinickendorf zugeführt; ein Teil des ehemaligen Grabens wurde von den Siedlern verfüllt, um den gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen der Berliner Feuerwehr zu entsprechen, heißt es vom Senat.

Anwohner können Regenwasser vorerst selbst in den Schifffahrtskanal leiten

Um das überschüssige Regenwasser von den insgesamt 180 Grundstücken der Siedlungen Mäckeritzwiesen und Singdrosselsteig in den Graben leiten zu können, haben die Anwohner sich mit Pools und Schläuchen eingedeckt. „Sollte es wieder zu Überschwemmungen kommen, sammelt jeder das Regenwasser in seinem Pool und leitet es dann mithilfe von Pumpen und Schläuchen, die uns netterweise das Technische Hilfswerk überlassen hat, zum Graben“, erklärt Bernd Plenus. Mehr machen können die Anwohner derzeit nicht. Jetzt heißt es hoffen, dass sich das Szenario von 2017 so schnell nicht wiederholt, und warten, dass die Verantwortlichen das Auffangbecken ganz bald errichten.