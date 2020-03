Berlin. Wenn Susan Froese mit ihren Grundschülern zum Tegeler Fließ möchte, steht sie vor einem Problem: „Mal sehen, ob wir es dieses Mal schaffen, ohne Probleme über den Zabel-Krüger-Damm zu kommen“, denkt sie sich dann. Denn dort kam es schon zu so manch brenzlicher Situation.

Susan Froese ist Integrationserzieherin an der Grundschule in den Rollbergen. Nicht selten nutzt sie die Gelegenheit und geht den 35 Kindern raus aus der Hochhaussiedlung und rein in die Natur. Um mit mehreren Kindern den Zabel-Krüger-Damm in Waidmannslust überqueren zu können, stellt sie sich auf die Straße und bittet die Autofahrer so indirekt anzuhalten.

„So einfach ist das aber nicht. Viele sind rücksichtslos und fahren einfach. Einmal musste ich zur Seite springen“, erinnert sich Froese und ergänzt: „Bislang hatten wir Glück und es ist noch nichts schlimmes passiert. Aber wir müssen ja auch nicht so lange warten, bis was passiert.“ Das Problem sei, dass die Straße entweder zu voll ist oder die Fahrzeuge zu schnell fahren.

Gerade für Kinder ist die Überquerung des Zabel-Krüger-Damms ein Problem

Vor Jahren hat sie nach eigenen Angaben das Problem beim Bezirk vorgetragen und nach einer Lösung gefragt. Denn alleine steht sie nicht dar mit dem Problem. Auch viele Anwohner meiden die Überquerung der viel befahrenen Straße, wenn sie können. „Ich mache mir wirklich Sorgen um die Kleinen. Die sind sich

An dieser Stelle auf dem Zabel-Krüger-Damm wünschen sich die Betroffenen eine Mittelinsel als Hilfe für die Überquerung

Foto: Susanne Kollmann

der Gefahr nicht bewusst und rennen einfach über die Straße“, sagt Anwohnerin Maria Nemitz, die derartige Szenarien öfter beobachtet.

Und dort verkehren neben Autos und Motorrädern auch Lkw und Busse. Es gibt aber auch die Kinder, die sich nicht über die Straße trauen. „Mich hat erst gestern ein circa sechsjähriger Junge gebeten, ihn über die Straße zu begleiten“, sagt Tobias Büchner. Mit der Initiative „Zabel-Krüger-Damm“ fordert er eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h, mehr Zebrastreifen und Ampeln, einen Fahrradschutzstreifen und mehr Geschwindigkeitskontrollen.

Für alle Anwohner ist klar: Eine Gehwegüberquerung in Form einer Mittelinsel auf Höhe der Titiseestraße wäre die beste Lösung. Denn auf dem 2,5 Kilometer langen Zabel-Krüger-Damm, der durch die Ortsteile Waidmannslust und Lübars führt, gibt es nur zwei Ampeln und einen Zebrastreifen – „viel zu wenig“, finden die Betroffenen.

Lösung für den Zabel-Krüger-Damm soll bald umgesetzt werden

Auf Nachfrage beim Bezirksamt heißt es von der zuständigen Baustadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU), dass es im Juli 2018 einen Ortstermin der Arbeitsgruppe „Förderung des Fußverkehrs/Querungshilfen“ der Senatsverwaltung gab. Diese hätte zur Sicherung des Fußverkehrs die Einrichtung einer einseitigen Gehwegvorstreckung beschlossen. Die Senatsverwaltung für Verkehr beschreibt Gehwegvorstreckungen als punktuelle Fahrbahneinengungen. Diese vorgezogenen Seitenräume verkürzen den Querungsweg und verbessern die Sicht zwischen Kraftfahrern und Fußgängern. Dabei wird der Bordstein bis auf die Linie zwischen der Fahrbahn und einem Parkstreifen vorgezogen. An Kreuzungen und Einmündungen, wie an der Kreuzung Zabel-Krüger-Damm/ Titiseestraße, erschweren Gehwegvorstreckungen auch das illegale Abstellen von Autos.

Im Januar 2019 seien nach Angaben Schultze-Berndts durch die Verkehrslenkung in dem Bereich Halteverbote angeordnet worden, seit Februar 2019 sind diese rechtsgültig. Auch wenn Anwohner, Lehrer und Schüler der Grundschule in den Rollbergen noch ein wenig Geduld haben müssen, die Maßnahme soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Dann muss niemand mehr Angst haben den Zabel-Krüger-Damm zu überqueren.