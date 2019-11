BVG installiert neue Anzeigetafeln an Haltestellen

Reinickendorf. Wer kennt es nicht: Man steht an einer Haltestelle und wartet auf den Bus oder die U-Bahn. Doch weder über- noch unterirdisch sind Fahrzeuge der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sichtbar. An einigen Haltestellen steht man sich im wahrsten Sinne die Beine in den Bauch, stets unwissend, ob überhaupt noch etwas kommt.

Die BVG hat nun bekanntgegeben, dass in Reinickendorf einige Anzeigetafeln installiert werden sollen, die über die nächsten Abfahrten sowie Störungen informieren – eine genaue Anzahl hänge nach Angaben des Unternehmens vom Ergebnis der aktuellen laufenden Ausschreibung ab.

BVG: Erste Anzeiger könnten in diesem Jahr installiert werden

„Unser Ziel ist es, bis Ende 2020 rund 1000 Haltestellen in Berlin mit Anzeigern auszustatten. Und dabei setzen wir auf zeitgemäße, deutlich kostengünstigere Technik. Wir werden damit die Qualität der Fahrgastinformation berlinweit sichtbar voranbringen. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass wir nach erfolgter europaweiter Ausschreibung die ersten Anzeiger noch in diesem Jahr installieren können“, heißt es in der Antwort der BVG, die sich auf eine Anfrage der Bezirksverordneten Tobias Siesmayer und Frank Marten (beide CDU) bezieht.

Sie hatten dem Bezirksamt empfohlen, sich bei der BVG einzusetzen, dass die Fahrgastinformationssysteme an den Bushaltestellen Verspätungen und Fahrplanänderungen rechtzeitiger anzeigen und gegebenenfalls durch die neueste Generation solcher Anlagen ersetzt würden.

Reinickendorf: 50 Wartehallen werden mit neuen Monitoren ausgestattet

Es soll drei Arten von digitalen Fahrgastinformationsanzeiger (DIFA) geben, die an Knotenpunkten aufgestellt werden sollen – in der Regel sind das U-Bahnhöfe. Info-Stelen mit großformatigen Monitoren werden Anschlussverbindungen in Echtzeit anzeigen. Zudem werden einige hundert Wartehallen und Leuchtsäulen mit Monitoren für die Anzeige der nächsten Abfahrten ausgestattet. Über alle Monitore wird die BVG auch Baustellenhinweise und Störungsinformationen ausgeben können.

Die BVG erklärt: „Die Prüfung der Standorte ist aktuell noch nicht abgeschlossen. Aktueller, jedoch nicht verbindlicher Planungsstand ist, dass im Bezirk Reinickendorf rund 50 Wartehallen digitale Anzeiger erhalten, sieben Leuchtsäulen um Monitore erweitert werden und in drei U-Bahnhöfen insgesamt neun Info-Stelen verbaut werden – in Alt-Tegel drei, am Kurt-Schumacher-Platz zwei und in Wittenau vier.“