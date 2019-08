Wer nach guter deutscher Küche sucht, der ist in der „Dicken Paula“ in Tegel genau richtig. Hier soll man sich zuhause fühlen.

Gastro-Tipp In der „Dicken Paula“ wird gekocht wie bei Muttern

Wer nach guter deutscher Küche sucht, der ist in der „Dicken Paula“ in Tegel genau richtig. In dem urigen Lokal hat man das Gefühl, dass die eigene Mutter gleich mit der Kohlroulade aus der Küche kommt. Gäste, die öfter ein und aus gehen, werden herzlich mit dem Vornamen begrüßt – und schätzen den liebevollen Umgang.