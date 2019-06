Die Fußgängerbrücke an der Mühle in Tegel wird auch in diesem Jahr nicht begehbar sein.

Sperrung Brücke an der Mühle in Tegel bleibt gesperrt

Berlin. Die Brücke an der Mühle sieht aus, als wäre sie in einem Dornröschen-Schlaf. Der Aufgang auf der Humboldt-Insel ist komplett verwildert, ein rostiges Fass liegt am Rand, und die Holzbretter zerfallen allmählich. DieFußgängerbrücke in Tegel, die das Schlossviertel entlang der Gabrielenstraße und den Park hinter der Humboldt-Bibliothek verbindet, hat schon lange niemand mehr betreten – dabei wurde sie damals rege genutzt.