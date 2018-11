Berlin-Reinickendorf: Hennigsdorfer Straße wird saniert

Berlin. Gute Nachrichten für Reinickendorf: Die Heiligenseer, die seit Jahresbeginn auf die Sanierung der Hennigsdorfer Straße warten: Baustadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) ist optimistisch, dass nun die verkehrsrechtliche Anordnung von der Verkehrslenkung Berlin (VLB) erteilt wird und die Bauarbeiten am heutigen Montag beginnen können. Die Sanierung soll bis Mitte 2021 dauern. „Ähnlich wie bei der B96 lief die Zusammenarbeit mit der VLB in Heiligensee nicht so, wie wir uns das wünschen“, sagt die Baustadträtin. Durch ständig wechselnde Zuständigkeiten, Krankheit, Urlaub oder missverständliche Aussagen und Prüfungsfragen der VLB habe sich alles verzögert.

Die Hennigsdorfer Straße wird von der Heiligenseestraße bis zur Ruppiner Chaussee im Ortsteil Heiligensee auf 1,8 Kilometer Länge saniert. Es soll eine acht Meter breite Fahrbahn – einschließlich einem beidseitigen Sicherheitsstreifen für Radfahrer – entstehen. In den Nebenanlagen sind Bäume, Gehwege und Parkflächen zwischen den Einfahrten und Lichtmasten geplant. Im Zuge der Bauarbeiten erweitern die Berliner Wasserbetriebe (BWB) die unterirdischen Versorgungsleitungen vom Weidgraben bis Alt-Heiligensee. Die Gesamtkosten betragen circa 3,5 Millionen Euro (nicht eingeschlossen die Leistungen der BWB).

Die Sanierung ist notwendig, weil die Fahrbahn überwiegend aus unverdübelten Betonfeldern besteht, die teilweise mit einer schwarzen Fahrbahndecke überzogen sind. Außerdem sind die Gehwege in einem schlechten Zustand. Durch die Erneuerung wird die Verkehrssicherheit erhöht sowie die Anlieger vor Lärm und Erschütterungen geschützt. In dieser Zeit wird die Hennigsdorfer Straße zur Einbahnstraße und ist von der Ruppiner Chaussee aus in Richtung Alt-Heiligensee befahrbar. Die Zufahrt von der Autobahnabfahrt Schulzendorfer Straße ist gesperrt. Anlieger sollen während der Bauzeit ihre Grundstücke befahren können. Ein provisorischer Gehweg bleibt bestehen. Für die Grundschulkinder wurde an der Kreuzung Schulzendorfer Straße/Am Dachsbau eine Ampel eingerichtet.

Die Haltestellen der Buslinie 124 werden nach Bedarf verschoben, die (Nacht-)Busse fahren eine Schleife entgegen dem Uhrzeigersinn durch Heiligensee. Alt-Heiligensee wird dabei ausgespart. Die Hennigsdorfer Straße wird alle zehn Minuten und auch nachts bedient.

