Der Senat verlegt eine Flüchtlingsunterkunft ans Paracelsus-Bad. Am Waidmannsluster Damm soll eine Schule entstehen.

Paracelsus-Bad Flüchtlingsunterkunft wird am Paracelsus-Bad gebaut

Berlin. Bislang ist es eine Wiese, auf der sich Kaninchen tummeln. Aber wenn es nach den Vorstellungen des Bezirksamts geht, wird die Freifläche hinter dem Paracelsus-Bad an der Roedernallee zum Schlüsselort zur Lösung für ein akutes Platzproblem. Hier soll nun tatsächlich eine Modulare Flüchtlingsunterkunft (MUF) mit etwa 500 Plätzen entstehen.

Senat und Bezirk haben sich geeinigt

Es war die letzte verbleibende Alternative zum ursprünglichen Standortvorschlag des Senats. Der hatte seit März immer wieder bekräftigt, dass der Campinglatz am Waidmannsluster Damm 12 - 14 als MUF-Standort geeignet wäre - obwohl das Bezirksamt diese Fläche zum Bau einer Schule für 400 Kinder braucht.



Jetzt ist klar: Senat und Bezirksamt haben sich geeinigt. Am Waidmannsluster Damm kann im nächsten Jahrzehnt eine Schule entstehen - und am Paracelsus-Bad das MUF. "Der Standort wurde in die Liste aufgenommen", bestätigte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Finanzen auf Anfrage. Die Wiese habe einen "Quick Check" der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung soeben erfolgreich durchlaufen und wurde für geeignet befunden. Genug Platz für ein Wohngebäude aus vorgefertigten Modulen ist auf der Wiese vorhanden.

Denkmalwert nur an vorderster Fassade

Für Schwierigkeiten sorgte allerdings die Frage, ob ein solcher Bau mit dem Denkmalschutz des Paracelsusbads vereinbar sei. Stadtrat Sebastian Maack (AfD) hat im Integrationsausschuss des Bezirks bestätigt, dass die Auswirkungen eines MUFs auf das Baudenkmal der 50er-Jahre gründlich geprüft wurden. Offenbar gelte der Denkmalwert aber nur für die vordere Fassade zur Lindauer Allee, nicht aber für den rückwärtigen Teil, wo die freie Wiese liegt, sagte Maack. Im Ausschuss konnte er die Einigung auf den Ersatzstandort am Bad noch nicht bestätigen. Der offizielle Bescheid sei noch nicht eingegangen, hieß es.

Neue Schule am Waidmannsluster Damm

Sobald das Schreiben zugestellt wird, hat das Bezirksamt sein Ziel erreicht. Wäre es nicht gelungen, den Senat von der Wiese am Paracelsus-Bad als Ersatzstandort für das MUF zu überzeugen, hätte man den wachsenden Bedarf an Schulplätzen nicht abdecken können - darin stimmen Bezirksbürgermeister Frank Balzer, Schulstadtrat Tobias Dollase und Uwe Brockhausen als Leiter des Sozialressorts überein. Der Weg für eine neue Sekundarschule am Waidmannsluster Damm ist nun frei.

Landesunternehmen Berlinovo baut MUF

Vor dem MUF-Standort Paracelsus-Bad hatte der Bezirk noch andere Grundstücke zur Prüfung vorgeschlagen - darunter die Cité Pasteur am Flughafen Tegel. Hier hätte man das MUF aber wegen der Flugsicherheit niedriger bauen müssen, hieß es zwischenzeitlich vom Bezirksamt. Anders als die meisten Modularen Unterkünfte wird das MUF am Paracelsus-Bad nicht von einer Wohnungsbaugesellschaft errichtet, sondern vom Landesunternehmen Berlinovo, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit.