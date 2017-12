Polizeifoto: Die tot aufgefundene Frau ist identifiziert

Die Polizei hat ein Foto der getöteten Frau veröffentlicht, die am 23. Dezember in Textilien eingewickelt aufgefunden worden war. Es handelt sich um die 55-jährige Marianne Mechel aus Reinickendorf. Mit der Veröffentlichung hoffen die Ermittler auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei hat am Ersten Weihnachtstag ein Foto jener Frau veröffentlicht, die einen Tag vor Heiligabend tot aufgefunden worden war.

Bei der Frau, die am 23. Dezember tot in Textilien eingewickelt auf dem Gehweg der Fehmarner Straße in Wedding gefunden wurde, handelt es sich um die 55-jährige Marianne Mechel aus Reinickendorf. Die Obduktion hat ergeben, dass sie unter massiver Gewalteinwirkung zu Tode kam.

Mit der Veröffentlichung eines Portraitfotos erhoffen sich die Ermittler der 2. Mordkommission Hinweise zu der Getöteten, die zum Zeitpunkt ihres Todes nicht wie auf dem Foto blonde, sondern dunkle Haare gehabt hat.

Folgende Fragen sind für die Kriminalbeamten von Interesse:

Wer hat Marianne Mechel, ca. 1,80 Meter groß, in der vergangenen Woche gesehen?

Wer kann Angaben zu ihren Aufenthaltsorten machen?

Wer hat mit ihr Kontakt gehabt, mit ihr gesprochen?

Wer hat in der Zeit vom 22. Dezember 20 Uhr bis 23. Dezember 7 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Fehmarner Straße, kurz vor der Einmündung in die Föhrer Straße gemacht?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die 2. Mordkommission in 10787 Berlin-Tiergarten, Keithstraße 30, unter der Rufnummer (030) 4664-911222, per Email oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

