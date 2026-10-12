Auf Autofahrer und Fahrgäste der Straßenbahn kommen in Niederschönhausen (Pankow) Einschränkungen zu. Die Kreuzung Dietzgenstraße, Schönhauser Straße und Schillerstraße wird von Montag, 12. Oktober, bis zum 30. Oktober vollständig gesperrt. Das teilte das Bezirksamt Pankow mit.

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Grund für die Sperrung ist die grundlegende Erneuerung der Fahrbahn. Sie soll dem gestiegenen Verkehrsaufkommen der vergangenen Jahre besser standhalten. Autofahrer werden während der Bauarbeiten über den Pastor-Niemöller-Platz, die Friedrich-Engels-Straße, die Kastanienallee und die Mittelstraße umgeleitet.

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Straßenbahnlinie M1 zeitweise unterbrochen

Auch Fahrgäste der Straßenbahnlinie M1 müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Vom 19. bis zum 24. Oktober wird der Straßenbahnverkehr zwischen dem Pastor-Niemöller-Platz und der Schillerstraße unterbrochen. In diesem Zeitraum will die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Sperrung für zusätzliche Gleisarbeiten nutzen. Zwischen den betroffenen Haltestellen sollen Busse als Ersatz fahren.

Die Kosten für die Bauarbeiten belaufen auf 197.275 Euro. Finanziert wird das Vorhaben aus Bundesfördermitteln der sogenannten Mautauskehr.