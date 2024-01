Berlin. Befreiungsschlag für freie Wege und Lösung für Scooter-Chaos: Pankow räumt seine Hotspots auf – mit Stellplätzen und Verbotszonen.

Andere Bezirke räumten schneller auf, Pankow geht das E-Scooter-Chaos nun dafür in gewohnter Gründlichkeit an: Acht neue Verbotszonen im Stadtgebiet zwischen Prenzlauer Berg und Weißensee treten dieses Jahr in Kraft, wie Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) berichtet. Allerdings handelt es sich um keine totale Verbannung der umstrittenen „elektrischen Kleinstfahrzeuge.“ Sie erhalten lediglich feste Abstellpunkte – um die herum jeweils ein Sperrbereich von 100 Metern greift. Hier wird eine Abmeldung der abertausenden, allein in Pankow vermuteten Scootern von Leihanbietern wie Tier, Bolt oder Lime in Kürze unmöglich.