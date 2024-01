Berlin. Eine Garten-Schatzmeisterin aus Pankow soll jahrelang hohe Summen veruntreut haben. Nun hat der Fall juristische Folgen.

Neben Pankows großem Kleingarten-Skandal wird nun eine Garten-Affäre in kleinerem Maßstab bekannt: Die 48 Jahre alte frühere Schatzmeisterin eines Gartenvereins in Blankenburg muss sich jetzt vor dem Amtsgericht Tiergarten wegen der mutmaßlichen Unterschlagung von bis zu 295.220 Euro verantworten. Laut Mitteilung der Berliner Staatsanwalt wurde wegen der möglichen Untreue in 230 Fällen Anklage erhoben.