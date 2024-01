Berlin. Seit Dienstag darf für die Wiederholungswahl zum Bundestag in Berlin geworben werden. Die Parteien geben sich optimistisch.

Neues Jahr, neuer Wahlkampf: Seit Dienstag dürfen die Parteien offiziell für die anstehende Wiederholungswahl zum Bundestag am 11. Februar 2024 werben. Wie berichtet, muss in 455 von 2256 Wahlbezirken in Berlin nachgewählt werden. So hatte es das Bundesverfassungsgericht Mitte Dezember vergangenen Jahres entschieden. Mehrere Kandidatinnen und Kandidaten machten sich gleich am Morgen ran und hängten Plakate auf.