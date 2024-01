Berlin. Berlin hat ab sofort eine dritte Rettungshubschrauber-Station. Von wo der Helikopter startet und welche Verbesserungen er bringt.

Abgehoben: Am Dienstagmorgen um 6 Uhr hat „Christoph 100“ seinen Dienstbetrieb am Helios Klinikum Buch aufgenommen. Der Helikopter ist der dritte fest in Berlin stationierte Rettungshubschrauber und wird von DRF Luftrettung im Bezirk Pankow betrieben. Er soll die beiden vorhandenen Standorte am Charité-Campus Benjamin Franklin in Steglitz und am Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) in Marzahn entlasten, deren Fluggeräte im Jahr 2020 mit zusammen rund 5000 Einsätzen stark ausgelastet waren.