Berlin. Sanierung bedroht Einrichtung „Strassenfeger“ in Berlin, die jährlich 11.000 Übernachtungsmöglichkeiten für Menschen in Not bietet.

Vier Betten, vier Spinde, dazu Linoleumboden und quietschgrüne Stühle: Die Zimmer des Vereins Strassenfeger in der Storkower Straße 139c in Berlin-Pankow sind einfach gehalten. Und doch bietet die Unterkunft im Erdgeschoss des Rupert-Neudeck-Hauses obdachlosen Menschen in großer Not seit 2015 eine Übernachtungsmöglichkeit. Doch jetzt droht der Auszug, weil das Gebäude saniert werden soll. Mit dem größten Projekt könnte gleichzeitig der ganze Verein vor dem Aus stehen.