Eine Magnetschwebebahn vom Alexanderplatz nach Prenzlauer Berg und Buch – das ist nur eine der Optionen. Berlins Senat will Strecken ernsthaft untersuchen lassen. Und arbeitet bereits seit Monaten an möglichen Projekten, etwa in Mitte, Pankow und Spandau.