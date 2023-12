Berlin. Neuer Turmbahnhof für Pankow gilt als spielentscheidend für große Wohnungsbaupläne. Nun zeigen Nachwuchsarchitekten spannende Lösungen.

Diese Vision hebt sich von der typischen Vorstellung eines neuen Bahnhofs so weit ab, dass sich genaues Hinsehen lohnt: Im Rahmen des Architekturwettbewerbs „Europan“ haben Jungplaner eine Zukunftsvision des neuen Turmbahnhofs Karower Kreuz entworfen. Und diese in den 2030er-Jahren erwartete neue Verkehrsdrehscheibe für Pankows neue Stadtquartiere gibt den Entwürfen zufolge viel mehr her, als abfahren und ankommen.