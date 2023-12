Berlin. Reichsbürger-Verdacht, Leerstand, Verfall: Pankow müht sich vergeblich, Geisterhäuser bewohnbar zu machen. Eine Hoffnung schwindet.

Beinahe vier Jahre ist es nun her, da erklärte das Bezirksamt Pankow den Spuk um eines der bekanntesten Geisterhäuser im Norden Berlins für beendet: Ein Eckgebäude aus der Gründerzeit an einer Biege der Smetanastraße sollte mithilfe eines Treuhänders erst in Sanierung, dann wieder in Vermietung gehen. Weil der damalige grüne Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) die Besitzerin im Reichsberger-Milieu vermutete, wollte man umso entschlossener reagieren, um verlorenen Wohnraum wiederzugewinnen. Das war im Februar 2020.