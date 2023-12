Berlin. Beerdigungen auch in bunt: Friedhofsverwaltung zeigt Pläne zur Anpassung an neue Trends. Nur eines sieht man absolut kritisch.

Traurig sein darf man in Zukunft schon noch. Auf den 13 städtischen Friedhöfen in Berlins Boom-Bezirk Pankow gilt in Sachen letzte Ruhe: jeder nach seiner Fasson. Doch die Pläne der Friedhofsverwaltung für eine Neuausrichtung bis zum Jahr 2050 bedeuten in jedem Fall ein Ende des starren Fokus auf das klassische Erdbegräbnis. Schon heute gilt bei Trauerfeiern: Nichts ist unmöglich. Lieder der Wildecker Herzbuben oder von Udo Jürgens beim Ablassen von Särgen, Fußballrasen vor dem Grabstein eines Spielers, der sein Leben aushauchte - in Pankow völlig normal. Das alles gab und gibt es wirklich.