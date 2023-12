Berlin. 2700 Wohnungen am Moor: Talk zeigt Zwist um eines der Zukunftsquartiere Berlins. Einen Vorwurf weist Senator Gaebler energisch zurück.

Nervös zupft Bausenator Christian Gaebler (SPD) an seiner flammroten Krawatte. Alle kritischen Bemerkungen hat er sich notiert. Keinen Vorwurf will er stehen lassen. Denn hier, in einer Talkrunde mit fast 500 meist unzufriedenen Bürgern, geht es um eines der hoffnungsvollsten Zukunftsquartiere Berlins. 2700 Wohnungen möchte Gaeblers Abteilung auf beispielhafte Weise an den Rand der Bucher Moorlinse setzen. 2700 Wohnungen beim Projekt „Am Sandhaus“, die schon ab 2026 in Bau gehen werden, können darüber entscheiden, wie Berlin den Mietmarkt vor der völligen Überhitzung bewahrt. Und wie die Stadt ihre grünen Freiflächen dabei so behütet, dass nicht hektarweise Wald für neue Baukörper weicht. Eben das steht beim Sandhaus-Projekt aber zu befürchten.