Baufelder, die mit Bauzäunen, Wachschutz und jetzt auch Kameras gesichert sind, Bewohnerinnen und Bewohner, die sich wie Schwerverbrecher fühlen: So wie in Pankow durch massive Bebauung Platz für Flüchtlingshäuser geschaffen werden soll, gibt es ähnlich gelagerte Planungen in der ganzen Stadt. Mitglieder des Berliner Bündnisses Nachhaltige Stadtentwicklung (BBNS) betätigen sich jetzt im „Adbusting“. Mit veränderten Plakaten der schwarz-roten Landesregierung wollen sie auf ihr Anliegen aufmerksam machen.

„Der Senat reißt Verfahren an sich, übergeht damit die belange der Bürger und der Bezirke“, sagt Britta Krehl von dem Bündnis, in dem 39 Initiativen ihre Interessen vertreten, darunter „Grüner Kiez Pankow“ und „100 Prozent Tempelhofer Feld“. In der Kampagne des Senats zeigt etwa eine schwangere Frau, darunter die Bildunterschrift „Euer Zuhause. Unser Auftrag“. „Das empfinden wir als Hohn“, kommentiert Krehl. Anlass genug für das Bündnis, die Plakate digital umzuarbeiten. „Zilles Mietskasernen 2.0? Ich glob, ich spinne“, ist darauf etwa zu lesen.

Berliner Bündnisses Nachhaltige Stadtentwicklung will mitbestimmen

Initiativen aus den Bezirken Pankow, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Tempelhof-Schöneberg erklärten dazu, was bei ihnen geplant ist. In vielen Fällen geht es dabei um die Bebauung von Innenhöfen, wie im „Grünen Kiez“ an der Kavalierstraße in Pankow. Wie berichtet, soll dort mit Sonderbaurecht ein zwischen Bürgern und Bezirkspolitik ausgehandelter, fast fertiger Bebauungsplan ausgehebelt werden. Dabei hatte der Bezirk zuvor einen Bauantrag der städtischen Gesobau als zu massiv zurückgewiesen.

Durch die Entscheidung des schwarz-roten Senats könnten dort jetzt Wohnungen für rund 400 Geflüchtete entstehen. Der bestehende Entwurf des kommunale Bezirk ausgehandelt, sollen jetzt 99 entstehen. „66 statt 14 Bäume müssten dafür fallen“, sagt Britta Krehl, die auch die Pankower Initiative vertritt. Gleichzeitig fiele ein Spielplatz weg, der jetzt schon der einzige im Quartier für rund 700 Wohnungen sei.

Für Dietmar Stengel aus dem Ilse Kiez drängt sich das Gefühl auf, dass Demokratie dabei keine Rolle spiele. Sieben Jahre politische Diskussionen würden bei dem Projekt in Lichtenberg „vom Tisch gewischt“, Klimaschutz einfach in die Zukunft geschoben und engagierte Bürger respektlos behandelt, so sein Eindruck.

Tempelhofer Feld steht in der Politik wieder zur Diskussion

Dabei steht mit dem Tempelhofer Feld gewissermaßen ein „Juwel“ der Naherholung in Berlin inzwischen ebenfalls wieder zur Diskussion, jedenfalls, wenn es nach der Landesregierung geht. „Die Lage ist so gefährlich wie seit dem Volksentscheid nicht mehr“, sagt Christoph Witt von der Bürgerinitiative „100 % Tempelhofer Feld“. Die Debatte, Flächen für Flüchtlingshäuser oder interkulturelle Begegnungsstätte, gegen die im Grunde niemand etwas sagen könne, sei ein „Trojanisches Pferd“, so der Vorwurf. Das zeige sich schon daran, dass das Flughafengebäude seit Jahren leer stehe, während Geflüchtete in Containern auf dem Gelände campieren müssten. Dabei bewiesen schon die Besucherzahlen von 200.000 Menschen pro Woche, wie beliebt das Areal sei.

Für die 39 Initiativen Grund genug, mit der Kampagne, die in den sozialen Medien geteilt werden soll, auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Die Bauvorhaben der Landesregierung richteten sich gegen gesunde Lebensverhältnisse, die Stadtnatur und die Zukunft, so die Überzeugung des Bündnisses. Die Mitglieder wollen sich dabei nicht unterstellen lassen, per se gegen mehr Wohnungen zu sein. Allerdings sollten diese „sozial und ökologisch nachhaltig“ sein. Um das zu gewährleisten, haben sie fünf Kernforderungen formuliert: Baumfällungen sollen möglichst vermieden werden, anstatt neue Flächen zu versiegeln, soll über die Umwandlung etwa von Büros oder die Überbauung von Supermärkten nachgedacht werden. Dazu soll es eine „ehrliche“ Bürgerbeteiligung geben, deren Leitlinien durch Gesetz verbindlich werden. Außerdem wollen sie eine längere Sozialbindung von Wohnungen durchsetzen.