Bauprojekt auf Eis: In den Gesobau-Höfen an der Kavalierstraße in Pankow erringen Anwohner einen weiteren Etappensieg im Kampf gegen eine Flüchtlingsunterkunft, die früher als Wohnprojekt geplant war. Das Baugrundstück allerdings wird rund um die Uhr streng bewacht. © Thomas Schubert / BM | Thomas Schubert